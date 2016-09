Confrontos no Complexo do Alemão deixam três policiais feridos

Três policiais ficaram feridos em confrontos ocorridos na noite de ontem (15) no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria de imprensa do Comando de Polícia Pacificadora, houve tiroteios em diversos pontos das comunidades do Adeus, Morro da Baiana, Nova Brasília, Fazendinha e Morro do Alemão.

Dois policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) de Nova Brasília foram baleados e levados para o Hospital Getulio Vargas, na Penha, também na zona norte. Um deles foi medicado e liberado em seguida. O segundo foi transferido para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). O estado de saúde dele é estável.

O terceiro policial ficou ferido depois de torcer o tornozelo durante os confrontos. Ele foi atendido no HCPM e já foi liberado. O policiamento foi reforçado pelo Comando de Operações Especiais da Polícia Militar e por homens de outras UPPs e outros batalhões.

De acordo com a Polícia Civil, depois do ataque, os policiais militares se refugiaram na delegacia. O titular da Delegacia do Complexo do Alemão (45ª DP), Fábio Asty, acredita que o ataque aos policiais tenha sido uma represália à morte de dois suspeitos de envolvimento com o tráfico, durante ação policial, na tarde de ontem.

Por Agência Brasil