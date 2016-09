Confronto antes de Sport e Santa Cruz tem presos e homem hospitalizado

Um confronto entre pessoas identificadas como ligadas à torcidas do Sport e do Santa Cruz, no início da tarde deste domingo (11), levou um homem a ser hospitalizado em estado grave e, por enquanto, a duas prisões no Recife.

Segundo o departamento de comunicação da Polícia Militar de Pernambuco, a briga aconteceu por volta das 14h no bairro de Caxangá, que fica a 9 km do estádio da Ilha do Retiro, que recebe neste domingo o clássico pernambucano pelo Campeonato Brasileiro.

Vídeos gravados por pessoas que passavam próximo ao local mostram uma briga com rojões e uma pessoa sendo espancada com pedaços de pau.

Segundo a PM, um homem não identificado foi levado em estado grave ao Hospital Getúlio Vargas.

Dois homens foram presos –um deles menor de idade acabou detido na fila para entrar no estádio. O outro foi preso em um bar em frente à Ilha do Retiro.

A polícia informou que eles foram identificados com base nos vídeos enviados e que está em busca de outros suspeitos.

Por Folhapress