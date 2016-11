Conflito entre policiais e manifestantes marca movimento contra PEC 55 durante inauguração do HUGV

Confusão e tumulto marcaram o ato público do movimento ‘Ocupa Manaus contra a PEC 55’ realizado na manhã desta sexta-feira (25), em frente ao do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), localizado na avenida Apurinã, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus. Policiais militares e mais de mil manifestantes entraram em conflito durante protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita por 20 anos os gastos primários. Na ocasião, estava sendo inaugurada a primeira parte da unidade de saúde.

A ação – que integra o Dia Nacional de Lutas, Paralisações e Protestos, promovido pelas centrais sindicais de todo o Brasil – em Manaus, também contou com o apoio de movimentos estudantis e da sociedade civil. As reivindicações começaram a partir das 8h, nas proximidades do cemitério São João Batista, situado no boulevard Álvaro Maia, e seguiu para frente do HUGV.

De acordo com assessoria da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas (Adua), mais de 13 entidades participaram do movimento que busca esclarecer a sociedade dos riscos e perigos caso a PEC seja aprovada.

Por meio de carros de som, cartazes e banners contra a PEC 55, as pessoas que protestavam, também pediam a saída do presidente da República, Michel Temer (PMDB).

Ainda durante o ato, um grupo tentou entrar no hospital, mas foi barrado pela força tática da Polícia Militar, que montou uma linha em frente à entrada do HUGV para impedir o acesso, o que resultou em confusão e agressões. Algumas pessoas chegaram a bater nas portas de vidro, porém, foram contidos pelos próprios manifestantes, que alegavam querer um ato pacífico.

Ao chegar para a inauguração do HUGV, o governador do estado, José Melo (Pros), foi vaiado pelas pessoas do movimento. Segundo uma das coordenadoras do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Superior do Estado do Amazonas (Sintesam), Crizolda de Araújo, o movimento escolheu a solenidade de inauguração do Hospital, para mostrar que a unidade de saúde será prejudicada com a aprovação da PEC. “O principal foco do movimento é combater a PEC 55, que está no Senado, pois se ela for aprovada, a estrutura toda do hospital, não vai funcionar porque não irá admitir os funcionários que já fizeram concursos e vai cortar verbas para educação”, informou.

Participaram também do protesto contra a PEC 55, a senadora do Amazonas, Vanessa Graziontin (PCdoB) e o deputado estadual, José Ricardo (PT).

Manoela Moura

Portal EM TEMPO

Colaborou Diogo Dias