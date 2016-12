Confira vídeos: culturas misturam crenças nos festejos de fim de ano

O período natalino traz festejos com significados diferentes para muitas religiões e etnias. Nesse leque de culturas e crenças diluídas na liberdade democrática, adeptos de outras religiões e até aqueles que não professam fé alguma têm seu espaço.

No entendimento do psicanalista e professor mestre em Teologia pelo Trinity College de Windsor da Inglaterra, Marcelo Pombo Fernandes, para se entender esses múltiplos significados há de se levar em conta o fato de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.

Citando trechos narrados no evangelho de Lucas, o pesquisador explicou que o menino Jesus não poderia ter nascido no inverno palestino, então não há possibilidade de que os pastores estivessem, naquela época, em dezembro cuidando das suas ovelhas no meio da noite extremamente fria, em vigília, como descrito no evangelho.

“Então, partindo do pressuposto de que a história bíblica é real e que os fatos aconteceram de verdade, seria impossível que o nascimento fosse em dezembro, mas em outubro. Então porque historicamente se aceitou o dia 25 de dezembro como a data de nascimento de Cristo?”, questiona o estudioso.

Sobre essa questão, Marcelo explica que por volta do século IV, em Roma, o mundo ocidental começou a aceitar o cristianismo como religião oficial, mas ainda havia algumas crenças pagãs muito fortes como a do deus persa Mitra, celebrado em Roma desde o século II, além das comemorações ao deus Sol, ambas em dezembro, quando, na Europa, ocorre o solstício de inverno e a noite passa a ser mais longa e os dias mais curtos.

Imposição

Fernandes ainda afirmou que a escolha específica do dia 25 de dezembro para celebrar o nascimento de Cristo teria sido uma maneira que Roma encontrou para impor a figura de um novo deus que surgia. “Uma prova disso é o fato de que muitos povos não aceitaram essa imposição e, até hoje, ainda celebram o fim do ano sem a figura de Cristo”, ressaltou.

É o caso do oficiante religioso Isaac Dahan, 68, que celebra a data sem a conotação religiosa, apenas pelos bons momentos entre amigos e família que a festa de fim ano pode proporcionar. Isaac é judeu, rabino da sinagoga de Manaus e membro da Comunidade Israelita do Amazonas, onde congregam 220 famílias. Estudante de colégio salesiano, o rabino cresceu vendo os padres visitarem seus pais e se tratarem como irmãos, assim passou a entender o sentido do ecumenismo.

Isaac diz que o povo judeu não celebra o Natal, mas tem uma festividade que acontece muito próximo e, por uma coincidência dos calendários hebraico e gregoriano, este ano a festa judaica de Hhanuká, que possui duração de oito noites, conhecida como “Festa das Luzes”, iniciará exatamente na noite do dia 24 de dezembro. “Para nós, judeus, o Hhanuká significa reinauguração, é uma festa para celebrar a libertação, a chegada de um novo tempo, relembrando a reinauguração do templo de Salomão, no ano 165 a.C., após lutarem e conseguirem expulsar o povo grego de suas terras”, explicou.

Simbologia

O símbolo principal da festividade dos judeus não é uma árvore, mas um candelabro usado apenas nesse período e que é aceso um a um por noite, celebrando o milagre do óleo que acendia o fogo – que só dura um dia – e iluminou o Templo de Salomão por oito noites consecutivas, tempo que seria necessário para o preparo de um novo óleo.

Hhanuká, segundo o rabino Isaac, é uma festa que evoca a parte espiritual, o amor ao próximo, que permite a troca os presentes, cânticos e comidas. “É uma celebração diária que, ao término, uma luz do candelabro é acesa, uma a cada dia. Ao fim das oito noites, todas estarão acesas”, ressaltou.

O rabino conta também que, em muitas casas, há tanto o pinheiro como o candelabro e que quando a celebração se aproxima do dia 24 de dezembro, como este ano, não há alguma proibição de comemorá-lo. “Essa celebração é muito gostosa, essa fraternidade, amor ao próximo, deveria haver sempre esse espírito, ainda bem que existe dezembro e o Natal para ser um freio nas pessoas, para elas lembrarem uns dos outros”, completou.

Crenças múltiplas

Entre os seguidores não-cristãos também há os que adotam diferentes formas para comemorar ou não a data. Os adeptos das crenças de matriz africana e o candomblé mais ortodoxo e animista não veem a figura de Jesus como a de um salvador, por isso não há celebração religiosa ou qualquer outro rito sacro, entretanto, realizam um evento social, com comidas e troca de presentes.

No Tambor de Mina, grupo étnico de negros do Pará e de Manaus, e para os umbandistas existe um caráter sagrado nesta época que se aproxima à concepção do cristianismo sobre a data. Segundo o presidente da Articulação Amazônica dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana (Aratrama), Alberto Jorge, existem duas vertentes dentro do grupo, uma de cunho social pela cultura do Natal e outra comemorando de acordo com o seu próprio caráter religioso. “Os povos da Umbanda, por exemplo, vão à missa, montam seus presépios, cantam ‘Noite Feliz’ e festejam de maneira religiosa como a festa é”, garantiu.

