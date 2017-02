Confira quais são as bandas e blocos de rua deste sábado de Carnaval

O Carnaval começa oficialmente apenas no dia 25 de fevereiro. A folia que teve início no começo do deste mês, se estenderá até março. Desde o dia 10 de fevereiro, blocos de rua e bandas se apresentam na capital amazonense. A programação de carnaval vai se estender até o dia 12 de março.

De acordo com a Manauscult, órgão organizador do carnaval na cidade, 100 propostas de apresentações de blocos de rua e bandas locais foram aprovadas. Entre os blocos, estão as bandas do Jangadeiro, da Difusora, do Jaraqui, da Bica, do Boulevard e da Bhaixa da Hégua, tradicionais na cidade.

“Consideramos as bandas mais tradicionais como um produto turístico em ascensão, como, por exemplo, a Banda do Jangadeiro, no Centro de Manaus. Ano passado, vários turistas que desembarcaram de um cruzeiro estavam na banda. Para isto, temos trabalhado em parceria com os órgãos de segurança a fim de garantir maior tranquilidade aos foliões”, afirma Bernardo Monteiro de Paula, presidente da Manauscult.

Confira abaixo a agenda dos blocos de rua deste sábado de carnaval:

12h: Banda Das Virgens – Zona Oeste – Rua Vicente Torres Reis com Dom João de Souza Lima

14h: Banda do Manoa – Zona Norte – Rua Araraquara

16h: Bloco das Meninas de Trombas – Zona Norte – Av. Peixe Carvalo

16h: Bloco da Jaqueira – Zona Norte – Av. Nossa Senhora de Fátima

19h: Carnaval de Educandos – Zona Sul – Área do Amarelinho, das duas Inocêncio de Araújo e Boulevard Rio Negro

Edgard Matsuki

Agência Brasil