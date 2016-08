Confira os resultados da disputa pela prefeitura de Manaus segunda pesquisa DMP-Tiradentes

Segunda pesquisa DMP-Tiradentes, divulgada nesta segunda-feira (29) pela rádio Tiradentes, mostra que o prefeito Arthur Neto (PSDB), candidato à reeleição, continua na frente nas intenções de votos.

Nessa segunda sondagem, ele recebeu 33,1% dos votos, seguido do segundo colocado, Marcelo Ramos (PR), que recebeu 20,8%.

Nesta segunda edição da pesquisa, o candidato da coligação ‘Novas Ideias, Novo Caminho’, o deputado federal Hissa Abrahão (PDT) subiu para o terceiro lugar entre a preferência do eleitorado pesquisado. Ele recebeu 8,6%, seguido de Henrique Oliveira (SDD), que teve 7,0%.

O candidato Silas Câmara (PRB) recebeu 6,2% dos votos, seguido de Serafim Corrêa (PSB), com 5,5% e José Ricardo (PT), com 2,9%. Os prefeituráveis Luiz Castro (Rede) e Professor Queiroz (Psol) receberam 0,7% e 0,4%, respectivamente, nas intenções de votos.

Eleitores que disse que não votaria em nenhum dos nove candidatos ou votariam nulo ou branco representam 13,2% da pesquisa, enquanto os que não souberam dizer, foram 1,3%.

A pesquisa DMP-Tiradentes entrevistou 816 pessoas entre os dias 22 a 25 deste mês em todas as zonas da cidade e foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número AM-09903/2016.

A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais e para menos e o intervalo de confiança é de 95%.

Essa é a segunda pesquisa divulgada pelo instituto em apenas num intervalo de 16 dias, desde que as candidaturas a prefeito foram definidas. A primeira, foi divulgada no dia 13 deste mês e já apontava o favoritismo de Arthur Neto no primeiro turno. Apesar dos números favoráveis, um segundo turno neste pleito é inevitável.