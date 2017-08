Confira os melhores locais para ver o eclipse solar em Manaus

Com mais de 40 metros de altura, a torre permite visão de 360 graus da floresta amazônica – Inpa

Diversos brasileiros vão poder acompanhar, nesta segunda-feira (21), o eclipse solar mais esperado dos últimos 99 anos. Quem estiver em Manaus também vai contemplar o fenômeno e basta apenas se dirigir até os seguintes locais: Complexo Turístico Ponta Negra, Ponte Rio Negro e Lago do Tarumã, na Zona Oeste. A torre de observação do Museu da Amazônia (Musa), na Zona Norte; e o Largo São Sebastião, na Zona Sul, também são algumas das opções para o espectador assistir o evento natural. No extremo norte do país, a escuridão deve chegar a 50%.

De fácil acesso, a Ponta Negra também pode ser um ótimo local para contemplar o fenômeno – Michael Dantas

A escuridão total provocada pelo eclipse poderá ser vista em uma parte dos Estados Unidos da América (EUA) e em outros países localizados mais ao Norte do hemisfério. Isto inclui também as regiões Norte e Nordeste do Brasil. Em outras regiões, o fenômeno também poderá ser observado parcialmente.

Entre os equipamentos para auxiliar na visibilidade do eclipse estão os óculos escuros, binóculo e luneta. Quem quiser fotografar deve tomar cuidado, pois os raios solares podem danificar a câmera. É aconselhável o uso de um filtro para evitar prejuízos. Evite olhar diretamente para o sol, pois os raios são prejudiciais à saúde dos olhos.

Manaus

A direção do Musa e os alunos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) realizarão, a partir das 15h, uma atividade na torre de observação, localizada na avenida Margarita (antiga Uirapuru), bairro Cidade de Deus, Zona Norte. A organização destaca que é necessário chegar com antecedência no local. Com mais de 40 metros de altura, a torre permite visão de 360 graus da floresta amazônica.

Saiba mais

Em 22 de outubro de 2134 a.C, historiadores acreditam que dois astrólogos chineses observaram um eclipse total do sol, porém naquela época não foi possível prever com antecedência o fenômeno. Em 3 de maio de 1375 a. C. , os babilônios conseguiram adiantar que a escuridão estava para ocorrer.

O próximo eclipse solar, que poderá ser visto no Brasil, deve ocorrer daqui a 24 anos, em 30 de abril de 2041.

O próximo eclipse solar, que poderá ser visto no Brasil, deve ocorrer daqui a 24 anos – Divulgação

Curiosidades

Durante o evento pode ocorrer uma variação de temperatura na terra, que pode ser notada como a mudança do período diurno para o noturno. Neste eclipse do dia 21 de agosto, o tempo de duração é curto, a temperatura não deve cair muito.

A agência americana Nasa disse ter recebido vários relatos de que animais apresentaram mudanças em seus comportamentos durante eclipses. Para os pesquisadores, isto ocorre porque os animais são surpreendidos pela escuridão.

