Confira os 10 concursos públicos que somam mais de mil vagas no AM

Você, que tem interesse em participar de concursos públicos ou processos seletivos, vai conferir, a seguir, informações sobre dez editais para concursos públicos com vagas para o Amazonas. As inscrições estão abertas e contemplam os níveis fundamental, médio e superior.

Os certames são ofertados pela Marinha do Brasil, Aeronáutica, prefeituras de Manaus e de Manicoré, Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Defensoria Pública da União (DPU), Conselhos Federais e Regionais dos Técnicos de Radiologia (Conter/CRTRs) e Exército Brasileiro, este último com dois editais em aberto.

Além desses, os concurseiros de plantão também aguardam, há alguns anos, a divulgação de dois editais, mas que ainda não têm previsão de realização. Os concursos da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) e da Polícia Civil do Amazonas (PCAM) mobilizam milhares de pessoas em todo o estado que almejam seguir a carreira policial.

Os dez editais oferecem vagas de ensino fundamental, médio e superior

Em fase preparatória para participar do concurso da PC-AM, Arthur Nogueira, de 26 anos, abdicou da carreira profissional como servidor público municipal para se dedicar intensivamente aos estudos das Leis, Costumes, Doutrinas e Jurisprudência. Requisitos fundamentais para quem almeja conquistar uma vaga para o cargo de delegado.

“Há dois anos eu estudo para o concurso público da Polícia Civil. Já participei de certames em Pernambuco, Pará e Goiás, mas em nenhum eu objetive um resultado satisfatório. Então, desde abril, pedi uma licença do trabalho e estou dedicando cerca de 12 horas do dia, exclusivamente, para os estudos”, destacou Nogueira.

Ainda segundo o estudante, a decisão foi pensada em conjunto com a família. “Senti que eu estava com dificuldades e não dava mais para conciliar trabalho com estudo. Atualmente, a minha rotina é baseada em estudos online, na qual tenho aulas de ensino à distância, leitura de livros e também reservo um dia na semana para revisar todo o conteúdo. Nos fins de semana eu sempre estudo na casa da minha namorada. Ela também se prepara, assim como eu, para o concurso da Polícia Civil”, comentou.

Polícia Civil e Militar

O último concurso da PC-AM ocorreu em 2009, quando a instituição ofertou 1.010 postos distribuídos entre cargos com exigência de diploma de graduação. Os salários variavam entre R$ 2.514,24 e R$ 6.104,16. Já a PM-AM realizou seu último concurso em 2011. Na época, foram ofertadas 2.473 vagas nos níveis médio e superior, para soldados (2.000), oficiais combatentes (405), oficiais de saúde (39) e praças especialistas (29). As remunerações iniciais eram entre R$ 1.637,33 e R$ 3.400,60.

Enquanto ainda não há previsão para estes dois concursos, vamos nos inscrever nos certames que já estão abertos.

Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil recebe inscrições para o concurso Público de Admissão ao Curso de Formação para Ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP). São ofertadas 90 vagas distribuídas para as seguintes especialidades de nível médio ou técnico: Contabilidade (9), Desenho de Arquitetura (4), Estatística (4), Eletrônica (4), Enfermagem (5), Estruturas Navais (10), Gráfica (5), Geodésia e Cartografia (5), Marcenaria (5), Metalurgia (10), Meteorologia (5), Motores (6), Processamento de Dados (12) e Química (6).

Deste total de vagas, apenas 18 serão reservadas para candidatos negros. Os interessados devem efetivar a participação, em nível nacional, entre os dias 01 e 31 de agosto de 2017, nos endereços www.ensino.mar.mil.br ou www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

A Marinha do Brasil oferta 90 vagas

Aeronáutica

Para o segundo semestre de 2018, a Aeronáutica abre 288 vagas no exame de admissão ao Curso de Formação de Sargentos da instituição. O certame é apenas para candidatos com nível médio completo.

Das vagas oferecidas, 23 são para aero navegantes, nas especialidades de comunicações e foto inteligência; 137 para não-aero navegantes nas especialidades de guarda e segurança, eletricidade e Instrumentos, meteorologia, suprimento, informações aeronáuticas, cartografia, desenho, estrutura e pintura, eletromecânica, metalurgia e bombeiro e 128 vagas para a área de Controle de Tráfego Aéreo (BCT).

A Prefeitura de Manaus oferta a contratação de 200 profissionais para a vacinação de animais

As inscrições estão sendo realizadas desde o dia 21 de julho e continuam até às 15h do dia 14 de agosto de 2017.

Prefeitura de Manaus

A Prefeitura de Manaus abriu processo seletivo para a contratação de 200 profissionais para vagas na função de vacinador/registrador. O certame é para candidatos que possuem nível fundamental completo e deverão atuar na Campanha de Vacinação Antirrábica Animal pelo prazo total de 52 dias.

As inscrições vão de 24 a 28 de julho deste ano, no site hettp://semsa.manaus.am.gov.br.

Prefeitura de Manicoré

A Prefeitura de Manicoré (município distante 332 km de Manaus) está com inscrições abertas até o dia 31 de julho para o Programa de Concessão de Bolsa Universitária. A bolsa será concedida aos beneficiários em 10 parcelas anuais, no valor de R$ 600,00 mensais para acadêmicos de bacharelado em medicina e de R$ 300,00 mensais para os demais acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação, em conta corrente própria do beneficiário, até o décimo dia do mês subsequente.

As inscrições e/ou renovações devem ser feitas na sede da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD), situada na Avenida Getúlio Vargas, n° 574, centro de Manicoré, no horário das 08h as 13h. O edital completo pode ser conferido no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, edição de 03 de julho de 2017, acessível por meio do link: http://www.diariomunicipal.com.br/aam/materia/03292133

A Ufam oferta 34 vagas para professor do magistério superior

Ufam

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) está com inscrições abertas até o dia 28 de julho para 34 vagas para professor do magistério superior nas áreas de enfermagem, engenharia elétrica – telecomunicações, cardiologia, neurologia, zootecnica, administração, engenharia e segurança do trabalho, entre diversas outras.

O edital completo e demais documentos do Concurso UFAM – AM – 2017 estão disponíveis no link a seguir: https://goo.gl/b3qCfA

TST

Estão abertas até o dia 2 de agosto, as vagas para o concurso público unificado para provimento de vagas na carreira da magistratura do trabalho no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST). A oferta é de 132 vagas para o cargo de juiz do trabalho substituto, com salário mensal de R$ 27.500,17. As inscrições custam R$ 275 e podem ser realizadas no site www.concursosfcc.com.br

Defensoria Pública

A Defensoria Pública da União (DPU) está com inscrições abertas até o dia 30 de julho para o concurso público objetivamente o provimento de 17 vagas e formação de cadastro reserva no cargo de defensor público federal de segunda categoria. Ao custo de R$ 200,00, será admitida a inscrição somente via página do Cebraspe (www.cespe.unb.br/concursos/dpu_17_defensor) ou na avenida Ayrão, nº 671, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Radiologia

O Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (Conter) está com inscrições aberta até o dia 14 de agosto para o concurso público unificado destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro de reserva dos quatros de pessoal próprio e dos respectivos Conselhos Regionais (CRTRs). O certame oferece mais de 70 vagas imediatas e destinará mais de duas mil oportunidades para formação de cadastro reserva em colocações de nível fundamental, médio e superior.

As inscrições pode ser feitas exclusivamente via site do Instituto Quadrix: http://www.quadrix.org.br/.

Exército Brasileiro

O Departamento de Educação e Cultura do Exército (Decex) informou que até o dia 11 de agosto estão abertas as inscrições para o concurso de admissão e matrícula nos Curso de Formação de Oficiais do Serviço de Saúde do Exército Brasileiro (CFO/S SAU).

São ofertadas 125 vagas para médicos sem especialidade e nas especialidades de: clínica médica, pediatria, medicina Legal, infectologia, reumatologia, cancerologia, cardiologia, cirurgia cardiovascular, otorrinolaringologia, urologia, ortopedia/traumatologia, dermatologia, Oftalmologia, patologia, hematologia e hemoterapia.

O Exército oferta 125 vagas para médicos

E também nas seguintes especialidades: clínica geral, neurologia, anestesiologia, pneumologia, endocrinologia e metabologia, endoscopia digestiva, proctologia, gastroenterologia, cirurgia vascular, psiquiatria, neurocirurgia, radiologia, ginecologia e obstetrícia, medicina intensiva e nefrologia.

O concurso também oferta vagas para farmacêuticos e dentistas nas áreas de prótese dentária, endodontia, dentística restauradora e periodontia. O edital completo do Concurso Exército – Oficiais do Serviço de Saúde (CFO/S SAU) – 2017 está disponível no seguinte link: https://goo.gl/d7NuYA

Para a 12ª Região Militar, são ofertadas vagas para os cargos de medicina, farmácia e odontologia

12ª Região Militar

O Exército também está com inscrições abertas até o dia 11 de agosto para a admissão temporária de profissionais de nível superior para atuação na área da 12ª Região Militar. As oportunidades são para os cargos de medicina, farmácia e odontologia.

Para se inscrever, o candidato deve encaminhar requerimento ao Comandante da Escola de Saúde do Exército, via postal, com modelo a ser preenchido acessível no endereço eletrônico: www.essex.ensino.eb.br.

A seleção dos inscritos constará das seguintes etapas: seleção inicial, composta por inspeção de saúde preliminar, avaliação curricular e auditoria e entrevista; seleção complementar, composta por inspeção de saúde complementar e atividades administrativas.

