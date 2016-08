Confira o perfil dos candidatos a prefeito de Manaus nas eleições 2016

Num momento de decisão para o futuro da capital amazonense e sua população, é importante saber mais sobres quem está se propondo a administrá-la pelos próximos quatro anos. Por isso, o EM TEMPO Online preparou para os seus leitores um pequeno perfil dos nove candidatos ao cargo de prefeito de Manaus, mostrando suas formações profissionais e experiência política. Confira:

Arthur Neto – Manauara, de 70 anos, é o atual prefeito de Manaus pelo Partido Social da Democracia Brasileira (PSDB). Exerceu a mesma função no final dos anos 80 e início dos anos 90. Foi deputado federal por duas vezes e atuou de 2003 a 2011 como senador. Também consta em seu currículo o cargo de ministro-chefe da Casa Civil no governo Fernando Henrique Cardoso. Possui bacharelado em Direito e é diplomata. Nome na urna – Artur Neto; nº – 45;

Henrique Oliveira – Atual vice-governador do Amazonas, o catarinense de 56 anos é formado em Engenharia e Economia. Foi o vereador mais votado em 2008 e, em 2010, foi eleito deputado estadual. Em 2012, ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura de Manaus e, este ano, concorre novamente pelo partido Solidariedade (SDD). Nome na urna – Henrique Oliveira; nº 77;

Hissa Abrahão – É manauara e tem 36 anos. Graduado em Economia, já foi vereador e, em 2012, foi eleito vice-prefeito de Manaus. No mesmo período, foi nomeado titular da pasta da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Hoje, é deputado federal pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Nome na urna – Hissa Abrahão; nº 12;

José Ricardo – O gaúcho, radicado em Manaus, é deputado estadual desde 2010 pelo Partido dos Trabalhadores (PT), pelo qual é filiado desde 1995. Formado em Economia e Direito, em 2004, elegeu-se pela primeira vez ao cargo de vereador e, em 2008, foi reeleito na Câmara Municipal de Manaus (CMM), onde já presidiu a Comissão de Direitos Humanos. Nome na urna – José Ricardo; nº 13;

Luiz Castro – Filiado ao partido Rede Sustentabilidade (REDE) desde 2015, o paulista radicado em Manaus, de 57 anos, é deputado estadual pelo quinto mandato consecutivo. Já foi prefeito do município de Envira por duas vezes, além de já ter exercido o cargo de secretário de Estado da Produção e Desenvolvimento Rural Integrado. Concorreu ao cargo de vice-prefeito de Manaus em 2008, na chapa coligada com Praciano. Nome na urna – Luiz Castro; nº 18;

Marcelo Ramos – Manauara de 42 anos e formado em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, foi nomeado, em 2005, subsecretário Municipal de Esportes de Manaus e em 2006 chegou ao cargo de Chefe de Gabinete do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Esporte. Já atuou uma vez como vereador e, outra, como deputado estadual. Em 2014, disputou as eleições para governo do Amazonas. Nome na urna – Marcelo Ramos; nº 22;

Professor Queiroz – Paraibano, 48 anos, é formado em matemática e atua como professor na rede estadual. Já concorreu às funções de vereador e senador. Nesta última, recebeu 11. 234 votos. Nome na urna – Queiroz; nº 50;

Serafim Corrêa – O candidato é manauara e tem 69 anos. Economista e advogado, já foi vereador e prefeito de Manaus em 2014. Atualmente, é deputado estadual. Nome na urna- Serafim Corrêa, nº 40;

Silas Câmara – O acreano de 53 anos é bacharel em Ciências Teológicas. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1998 e, desde então, exerce a função pelo quinto mandato consecutivo. Nome na urna – Silas Câmara; nº 10.

Por equipe EM TEMPO online