Confira o horário especial de funcionamento das lojas de shoppings e do Centro de Manaus neste feriado

Devido ao feriado que celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida e em comemoração ao dia das crianças, nesta quarta-feira (12), o comércio de Manaus vai funcionar em horário reduzido. O Centro funcionará de 8h às 12h, enquanto os shoppings da capital amazonense terão horário diferenciado.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus) informou que os horários de funcionamento nas praças de alimentação serão a partir do meio dia e da maioria das lojas às 14h.

Amazonas Shopping

Localizado na avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul, o Amazonas Shopping funcionará no horário normal. Todo o shopping vai funcionar de 10h às 22h e o Carrefour de 8h às 22h.

Millennium Shopping

Localizado entre as duas principais avenidas da cidade (Djalma Batista e Constantino Nery), ao lado do Parque dos Bilhares, o Millennium Shopping funciona com horário especial. A praça de alimentação e lazer do centro de compras irá operar das 12h às 22h, enquanto que as lojas estarão abertas das 14h às 20h.

Shopping Ponta Negra

Shopping Ponta Negra também irá operar em período diferenciado: a praça de alimentação abrirá das 12h às 22h, enquanto as lojas e quiosques, das 14h às 21h.

Manauara

Em virtude da liquidação intitulada ‘Fora de Estoque’, o Manauara Shopping funcionará em seu horário habitual. O centro compras abre as portas das 10h às 22h.

Ao longo do dia, os clientes encontrarão descontos vantajosos e ofertas exclusivas. Por meio da mobilização dos lojistas de todos os segmentos – desde moda, passando por eletroeletrônicos, até artigos para presentes – a ação visa promover descontos atrativos para que os clientes possam encontrar oportunidades reais de compra, ainda antes do final do ano.

Uai Shopping São José

Localizado na Zona Leste de Manaus, o Uai Shopping São José vai funcionar com o mesmo horário especial dos domingos. As lojas vão abrir às 14h e fecham às 20h. A praça de alimentação funciona de 12h às 21h.

