Confira o calendário das bandas e blocos do Carnaval de Manaus 2017

No próximo dia 10, a programação do Carnaval de rua de Manaus 2017 abre o cronograma de bandas e blocos, que se estende até o dia 12 de março, com a realização de cem eventos em todas as zonas da cidade. Entre os blocos, estão as tradicionais bandas do Jangadeiro, da Difusora, do Jaraqui, da Bica, do Boulevard e da Bhaixa da Hégua. Todos contam com o apoio estrutural da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

“Tivemos uma grandiosa participação dos organizadores, com 164 propostas inscritas no nosso edital de apoio, e 100 aprovadas, o que demonstra o crescimento e amadurecimento desse processo transparente de seleção. A Manauscult, como órgão fomentador de cultura, entende que o Carnaval de rua é uma manifestação cultural legítima, popular e tradicional em nossa cidade, e que a ajudamos a ser ainda maior”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

No primeiro fim de semana, de 10 a 12, o Carnaval invadirá as ruas dos bairros das zonas Leste, Sul e Centro-Oeste, com bandas como da “Chiquita” e do “Jangadeiro”, no Centro, e do “Fura Olho” e dos “Brochas”, na zona Sul.

“Consideramos as bandas mais tradicionais como um produto turístico em ascensão, como, por exemplo, a Banda do Jangadeiro, no Centro de Manaus. Ano passado, vários turistas que desembarcaram de um cruzeiro estavam na banda. Para isso, temos trabalhado em parceria com os órgãos de segurança a fim de garantir maior tranquilidade aos foliões”, ressaltou Bernardo Monteiro de Paula.

Os eventos foram contemplados por meio do Edital Nº 09/2016 e receberão apoio de palco, som e iluminação. No total, foram apresentadas 164 propostas de bandas e blocos de Carnaval. O resultado oficial foi divulgado na Edição 4045 do Diário Oficial do Município (DOM), e também pode ser consultado pelo link: http://bit.ly/edital-blocosderua2017.

Programação

1. Banda da Boneca Joyce – 10 e 11 de fevereiro, de 16h às 00h, na rua Ouro Preto, Coroado 3;

2. Banda da Chiquita – 11 de fevereiro, de 19h às 00h, na avenida Leonardo Malcher, Centro;

3. Bloco Amigos da Zuila – 11 de fevereiro, de 13h às 00h, na rua Mayoruna, Alvorada 1;

4. 11ª Banda do Tracajá – 11 de fevereiro, de 17h às 00h, na rua Dublin, Campos Elíseos;

5. 12ª Banda do Jangadeiro – 11 de fevereiro, 15h às 21h, rua Marquês de Santa Cruz, Centro;

6. Bloco Carnvalesco Fura Olho – 11 de fevereiro, 16h às 00h, rua do Comércio, entre a rua da Paz e beco, Japiim 1;

7. Banda do Pastel – 11 de fevereiro, 15h às 00h, rua 27 de outubro, bairro da Paz;

8. Banda do Lambão – 11 de fevereiro, 16h às 00h, avenida Beira Rio, Coroado;

9. Banda do Vitória do Morro Futebol Clube, 12 de fevereiro, 14h às 00h, rua Visconde de Porto Alegre, Praça 14;

10. Bloco dos Brochas – 12 de fevereiro, 16h às 00h, rua Coronel Salgado, Petrópolis;

11. Banda do Álcool – 12 de fevereiro, 12h às 00h, rua Maués, Cachoeirinha;

12. Banda do Galhardo – 12 de fevereiro, 9h às 00h, rua Jardim Botânico, São Jorge;

13. Banda da Baby – 17 de fevereiro, 16h às 00h, rua Ajuricaba, Vila da Prata;

14. 5ª Banda do Coronel – 17 de fevereiro, 12h às 00h, rua Inocêncio de Araújo, Educandos;

15. Banda Interativa Confraria do Colares – 18 de fevereiro, 12h às 00h, rua Alfredo, São Geraldo;

16. Banda da Bica – 18 de fevereiro, 14h às 00h, rua Dez de Julho, Centro;

17. Banda da Difusora – 18 de fevereiro, 16h às 00h, avenida Eduardo Ribeiro, Centro;

18. 7º Bloco Carnavalesco ‘As Poderosas’ – 18 de fevereiro, 18h às 00h, rua São Pedro, Crespo;

19. Bloco Carnavalesco ‘É Mole, mas é meu’ – 18 de fevereiro, rua São Pedro, entre o rip rap e o beco São Francisco, Nova Vitória;

20. Banda do Jaraqui 2017 – 18 de fevereiro, 10h às 18h, rua José Paranaguá, Centro;

21. Banda das Apertadas – 18 de fevereiro, 17h às 00h, rua Itaete, Mutirão;

22. Banda das Candinhas – 17, 18 e 19 de fevereiro, 16h às 00h, rua Uirapuru, Coroado 3;

23. Banda 13 de Maio – 18 de fevereiro, 16h às 00h, rua 13 de Maio, Colônia Oliveira Machado;

24. Banda do Boulevard – 19 de fevereiro, 8h às 00h, avenida Boulevard Álvaro Maia, Centro;

25. Banda da Bhaixa da Hégua – 19 de fevereiro, 12h às 00h, rua Inocêncio de Araújo, Educandos;

26. Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto – 19 de fevereiro, 14h às 00h, avenida Paranavaí, Raiz;

27. Bloco Amigo da Vitória Régia – 19 de fevereiro, 16h às 00h, rua Vitória Régia, Mauazinho;

28. Banda da Lacraia – 24 de fevereiro, 16h às 00h, rua Marcos Cavalcante, comunidade Alfredo Nascimento;

29. Banda da Angélica – 24 de fevereiro, 13h às 00h, rua da Paciência, Educandos;

30. Banda ‘Cala a Boca e Chupa Logo’ – 24 de fevereiro, 15h às 00h, avenida Acari, Mauazinho;

31. Carnaval de Educandos – 25 a 28 de fevereiro, 19h às 2h, área do Amarelinho, Educando;

32. Banda do Manoa – 25 de fevereiro, 14h às 00h, rua Araraquara, Manoa;

33. Bloco das Meninas de Trombas – 25 de fevereiro, 16h às 00h, avenida Peixe Cavalo, União da Vitória;

34. Bloco da Jaqueira – 25 de fevereiro, 16h às 00h, avenida Nossa Senhora de Fátima, Cidade de Deus;

35. Banda das Virgens – 25 de fevereiro, 12h às 00h, rua Vicente Torres Reis, São Jorge;

36. Bloco das Piranhas – 26 de fevereiro, 16h às 00h, Centro de Convenções/Sambódromo;

37. Bloco dos Infiéis – 26 de fevereiro, 14h às 00h, rua Professor Evangelista Brower, Santo Antônio;

38. Banda dos Assombrados – 26 de fevereiro, 10h às 00h, rua Inácio Guimarães, Educandos;

39. Bloco das Apertadas – 26 de fevereiro, 17h às 23h, avenida Penetração II, Japiim 2;

40. Banda do Alho – 26 de fevereiro, 14h às 00h, rua Tancredo Neves, Redenção;

41. Banda dos Periquitos – 26 de fevereiro, 19h às 00h, trecho da rua 192 com 202 e 205, Núcleo 16, Cidade Nova 4;

42. Banda do Pimentão – 26 de fevereiro, 12h às 00h, rua Jardim Botânico, São Jorge;

43. Banda ‘Amigos do Bá’ – 26 de fevereiro, 14h às 00h, Mauazinho;

44. 15ª Banda de Carnaval Juventude Ativa – 26 de fevereiro, 16h às 00h, avenida Buriti, Coroado 3;

45. 12ª Edição da Banda JT – 26 de fevereiro, 15h às 00h, avenida Itaúba, Jorge Teixeira;

46. Banda da Beleza – 26 de fevereiro, 14h às 00h, rua Icoaraci, Cidade Nova 1;

47. Bloco da Vovó Judith – 26 de fevereiro, 16h às 00h, rua Professor Carlos Mesquita, Santa Luzia;

48. Banda do Mengo da Zona Leste – 26 de fevereiro, 12h às 00h, rua Xiborena, São José 1;

49. Banda do Pepety – 26 de fevereiro, 14h às 00h, avenida S, Renato Souza Pinto 2;

50. Banda do Caxangá – 26 de fevereiro, 15h às 23h, rua Cândido Mariano, Centro;

51. Bloco dos Pitt-Bichas – 26 de fevereiro, 14h às 00h, rua Leopoldo Neves, Santa Luzia;

52. Bloco da Menopausa – 26 de fevereiro, 12h às 00h, rua 3, São José 2;

53. Banda do Theo 2017 – 26 de fevereiro, 14h às 23h30, avenida Ferreira Pena, Centro;

54. Banda do Joatan – 26 de fevereiro, 12h às 00h, rua L, Alvorada 2;

55. Banda do Osmar 2017 – 26 de fevereiro, 16h às 00h, travessa Humberto de Campos, São Jorge;

56. Banda do Getúlio – 26 de fevereiro, 15h às 00h, rua Getúlio Vargas, Colônia Antônio Aleixo;

57. 24º Maranata (Carnaval Cristão) – 26, 27 e 28 de fevereiro, 8h às 20h, Arena Amadeu Teixeira;

58. 15ª Banda ‘Os Amigos da Folia’ – 27 de fevereiro, 14h às 00h, rua 27, Cidade Nova 2;

59. Banda Amigos da Onça – 27 de fevereiro, 18h às 00h, rua do Prosamim, Alvorada 2;

60. Bloco dos Largados – 27 de fevereiro, 12h às 00h, rua Evangelista Brower, Santo Antônio;

61. Banda da 05 – 27 de fevereiro, 16h às 00h, rua Cinco de Setembro, São Raimundo;

62. Banda Geração 80 – 27 de fevereiro, 9h às 00h, rua Afonso Pena, Praça 14;

63. 16ª Banda dos Fofos – 27 de fevereiro, 16h às 00h, beco Benjamim Brandão, Petrópolis;

64. Bloco do Caldeira – 27 de fevereiro, 14h às 00h, avenida José Clemente, Centro;

65. Bloco das Encantadas 2017 – 27 de fevereiro, 16h às 00h, rua Tapajós, Jorge Teixeira 4;

66. Banda do Gigante – 27 de fevereiro, 16h às 00h, rua Engenheiro Vilar Fiusa, São José 1;

67. Bloco das Cabritas – 27 de fevereiro, 8h às 00h, rua Nova do Prosamim da avenida Brasil;

68. Bloco dos Boroós – 28 de fevereiro, 17h às 23h, área de lazer do conjunto São Cristovão, Zumbi 2;

69. Banda Força Jovem – 28 de fevereiro, 12h às 00h, rua Professor João Leda, Colônia Oliveira Machado;

70. Carnafolia da Colônia Antônio Aleixo – 28 de fevereiro, 16h às 00h, rua Padre Mário, em frente ao Campo 11 de Maio;

71. Banda do Bin Ladem – 28 de fevereiro, 16h às 00h, rua 26 de Agosto, Riacho Doce 2;

72. Banda do Jacaré – 28 de fevereiro, 14h às 00h, avenida B, Alvorada 1;

73. Banda Babacinhos de Petrópolis – 28 de fevereiro, 12h às 00h, rua Aristídes Rocha, ao lado do Comando Geral da PM;

74. Banda do Galo 2017 – 28 de fevereiro, 14h às 23h30, avenida das Torres;

75. 3ª Edição do Bloco Paramanaus – 28 de fevereiro, 15h às 00h, avenida Tambaqui, Jorge Teixeira, 3ª etapa;

76. Banda do Cajual – 28 de fevereiro, 16h às 00h, avenida Lourenço Braga, Prosamim;

77. 16ª Edição do Bloco das Bistecas – 28 de fevereiro, 15h às 00h, rua Penetração II, São José 2;

78. Banda Baratas na Folia – 28 de fevereiro, 17h às 00h, local não informado;

79. Banda da Sarita – 28 de fevereiro, 14h às 00h, avenida Nossa Senhora de Fátima, Cidade de Deus;

80. Banda Fura Olho do São José – 28 de fevereiro, 16h às 00h, rua Roraima, São José 1;

81. Carnaval Popular da Zona Norte – 28 de fevereiro, 16h às 00h, avenida Margarita, Nova Cidade;

82. Bloco do Cabeção – 28 de fevereiro, 15h às 00h, rua São Luiz, Jorge Teixeira, 4ª etapa;

83. 13ª Banda do Pedrinho – 28 de fevereiro, 14h às 00h, rua Padre Cabeleira Martins, Compensa 1;

84. Banda do Bocal Queimado – 28 de fevereiro, horário não informado, Campo do Buracão;

85. Bloco Kaça Kabaço – 28 de fevereiro, 17h às 23h, rua 41, Jorge Teixeira, 3ª etapa;

86. Banda do Copo Cheio – 28 de fevereiro, 15h às 00h, rua 6, Alvorada 2;

87. Banda Pau Mole do Bairro da Raiz – 28 de fevereiro, 12h às 00h, rua Delfin de Souza, Raiz;

88. Bloco do Mazon – 28 de fevereiro, 16h às 00h, avenida Buriti, rio Piorini;

89. 9ª Tira-ressaca Rosas da Noite – 4 de março, 16h às 00h, rua Atlético Paranaense, Cidade de Deus;

90. 18º Festival Cultural do Pirão – 4 de março, 16h às 00h, Praia da Lua, Zona Rural de Manaus;

91. 8ª Edição da Banda Flajorge – 4 de março, 16h às 00h, rua Edson Stanislau, São Jorge;

92. 5ª Edição da Banda da Rua Santa Isabel – 4 de março, 15h às 00h, rua Santa Isabel, Vila da Prata;

93. Banda Cintura do Kibe – 4 de março, 17h às 00h, rua Penetração 2, Novo Aleixo;

94. Banda do Amora – 4 de março, 16h às 00h, rua Guiana com Barranquila, Redenção;

95. 10ª Banda da Marechal – 4 de março, 12h às 00h, rua Marechal Deodora, Colônia Oliveira Machado;

96. 5ª Edição da Banda Só Fuleiros – 4 de março, 15h às 23h59, rua 59, Núcleo 4, Cidade Nova 2;

97. Banda do Pangaré Gaiato e Enxerido – 5 de março, 11h30 às 00h, rua Leopoldo Peres, Educandos;

98. Banda do Las Vegas – 6 de março, 14h às 00h, rua Santo Agostinho, Coroado 3,

99. Banda da Fuzarca – 10 de março, 16h às 00h, rua Magalhães Barata, Crespo;

100. LGBT Folia – 12 março, 16h às 00h, rua José Clemente, Centro.

