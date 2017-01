Confira lista com nomes de novos fugitivos

Na manhã desta sexta-feira o EM TEMPO teve acesso, com exclusividade, a lista dos fugitivos ainda procurados pelos órgãos de segurança do Amazonas. A lista traz 96 nomes e contém, além de fotos, os artigos de condenação dos fugitivos.

Essa relação foi atualizada depois que o Comitê de Gerenciamento de Crise do Sistema de Segurança Pública do Amazonas realizou uma recontagem de presos durante vistorias nos presídios. Os nomes de 41 detentos entraram no novo documento.

De acordo com o balanço das Secretarias de Segurança e Administração Penitenciária, 255 presos fugiram no último dia 1º de janeiro do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat).

A informação anterior era de que 184 haviam fugido.

Confira aqui a lista atualizada

EM TEMPO