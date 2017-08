Confira lista com 10 RHs que ofertam vagas de emprego em Manaus

A taxa de desemprego no Brasil ficou em 13,3% no primeiro trimestre de 2017 – Divulgação

Está desempregado? Essa é uma realidade de parte da população que perdeu o emprego durante a crise econômica, que iniciou em 2014 e se estende até hoje. No primeiro trimestre de 2017, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 13,3%, segundo informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Comparada com o mesmo período de 2016, houve um aumento de 2,1 pontos percentuais. Na ocasião, a taxa havia sido de 11,2%. O EM TEMPO preparou uma lista com os 10 Recursos Humanos (RHs) para você sair do “aperreio” e começar a trabalhar.

No mês passado, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a taxa de desemprego deve voltar a cair neste 2º semestre com as reformas políticas, que contam com o apoio do presidente Michel Temer. Enquanto a estagnação econômica continua no país, os desempregados correm atrás das oportunidades e se adequam às exigências do mercado de trabalho.

Confira a lista com as 10 empresas de Recursos Humanos (RH) em Manaus, que ofertam vagas de emprego por meio de perfis nas redes sociais. Além disso, nesses canais há a divulgação de cursos e oficinas de capacitação profissional. Você pode encaminhar seu currículo por e-mail ou, se preferir, pode ir até qualquer uma das empresas e entregar pessoalmente o documento ao gestor.

1 – Recursos Humanos Braelli – Multi Serviços, localizada na avenida Jutaí, nº 436, bairro Vieiralves, Zona Centro-Sul. Telefones: (92) 3346-9100 e (92) 3234-1462. E-mail: [email protected] ou [email protected] ;

2 – Inovar Consultoria RH, localizada na avenida Codajás, nº 742, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. Telefone: (92) 3346-4887. E-mail: [email protected] , [email protected] e [email protected] ;

3 – Grupo RH Serviços, localizada na avenida Joaquim Nabuco, nº 1725, bairro Centro, Zona Sul. Telefone: (92) 3232-9363. E-mail: [email protected] , [email protected] e [email protected] ;

4 – Magi – Clean Administração de Serviços Ltda., localizada na avenida Carvalho Leal, nº 1688, próximo ao Hospital Adriano Jorge, bairro Cachoeirinha, Zona Sul. Telefone: (92) 2121-2511, E-mail: [email protected] ;

5 – Megatemp RH, localizada na rua Acre, quadra 34, nº 4 e sala 13, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Telefone: (92) 3663-9615. E-mail: [email protected] ;

6 – Orbi RH, localizada na avenida Tefé, nº 3123, bairro Japiim, Zona Sul. Telefones: (92) 3302-2860 e (92) 3302-2861. E-mail: [email protected];

7 – Corporativa RH, localizada na avenida Djalma Batista, nº 1719 – bairro Chapada, Zona Centro-Sul. Telefone: (92) 3877-3005. E-mail: [email protected] ;

8 – Targo Consultoria, localizada na rua Pará, nº 600, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. Telefone: (92) 3584-4659. E-mail: [email protected] ;

9 – Estratégia RH Manaus, localizada na Rua Rio Puruz, nº 500, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] ;

10 – Interface RH, localizada na avenida André Araújo, nº 2151, edifício Tropical Center, sala 106, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul. Telefone: (92) 3642-1042. E-mail: [email protected]

