Confira horário de funcionamento de Shoppings neste fim de ano

Os Shoppings da Capital e o comércio do Centro estão apostando em horários diferenciados para atender os clientes nas compras de fim de ano.

Do dia 30 de dezembro, o Shopping Ponta Negra opera em horário padrão, das 10h às 22h. E no dia 31, o empreendimento vai funcionar com horário especial das 10h às 18h, e no dia 1° de janeiro, somente a praça de alimentação e os estabelecimentos de lazer abrem as portas.

O Millennium Shopping informou que na sexta-feira (30) irá operar normalmente. As lojas e quiosques funcionarão das 9h às 22h. A praça de alimentação estará aberta das 10h às 22h. Já no dia 31, as lojas, quiosques e praça de alimentação funcionarão em horário reduzido, das 9h às 17h. No dia 1° de janeiro, apenas as salas de cinema irão operar em horário padrão, a partir das 13h30.

A administração do Amazonas Shopping informou que até o dia 30 de dezembro, o horário de atendimento no centro comercial é das 10h às 22h, horário normal. Já no dia 31, funciona apenas até as 19h. No feriado do dia 1º de janeiro somente a praça de alimentação vai funcionar das 12h às 22h.

Na sexta-feira (30), o Sumaúma Park Shopping mantém o horário convencional de funcionamento, das 10h às 22h. Já no sábado (31), as lojas abrem às 8h e encerram as atividades às 18h. No feriado de domingo (1º) as lojas fecham, mas a praça de alimentação e os estabelecimentos de lazer funcionam normalmente.

Na véspera de Ano Novo (31) o Shopping Via Norte funciona das 9h às 18h. No dia 1° de janeiro, o horário de atendimento é das 14h às 21h apenas na praça de alimentação, cinema e Fun Park. O funcionamento das lojas é facultativo, e fica a critério dos responsáveis pelos estabelecimentos.

Centro fica aberto até às 20h

O comércio do centro de Manaus também funciona em horário diferenciado. Na sexta-feira (30) e no sábado (31) as lojas ficam abertas até às 20h, já no domingo (1°), os estabelecimentos ficarão fechados. As informações daõ do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDLM), Ralph Assayag.

Henderson Martins

Jornal EM TEMPO