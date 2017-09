Amazonas Shopping -Foto: Michael Dantas

A Federação do Comércio do Amazonas informou o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus, nos feriadão da semana da pátria. Confira os horários dos shoppings e centro de Manaus e programe-se para realizar suas compras:

EM TEMPO

Leia mais:

Aplicativo vai ajudar consumidores do Amazonas a consultar preços do comércio

Montadoras de carro farão novos investimentos no Brasil

Descascador de tucumã é destaque em feira internacional de artesanato