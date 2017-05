Confira ganhadores do 21º Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz/AM), realizou na manhã desta terça-feira, dia 9, às 8h30, o 21º sorteio mensal da Nota Fiscal Amazonense. Foram sorteados para os cidadãos oito prêmios de R$ 5 mil, um de R$ 10 mil e um de R$ 20 mil. As entidades sociais concorrem a oito prêmios de R$ 2 mil, um de R$ 4 mil e um de R$ 8 mil.

Confira os ganhadores:

Prêmios de R$ 5 mil:

Fabíola de Souza Alves,

Louridana de Santana Castro,

Maria Eunice Teixeira Pereira,

Maria Marlete dos Santos Barbosa,

Raimundo Rosinaldo Pantoja de Paiva,

Analia Neves de Souza,

Leandro Miranda Brigido

Thimoteo Lindoso Castelo.

Prêmio de R$ 10 mil:

Rosângela Nunes Sacramento.

Prêmio principal de R$ 20 mil:

Paulo Augusto Bento de Lima.

As instituições beneficiadas foram:

Associação de Deficientes Visuais do Amazonas (ADVAM) com R$ 2 mil,

Lar das Marias com R$ 6 mil,

Grupo de Apoio à Crianças com Câncer (GACC) com R$ 4 mil,

Fundação de Apoio ao Hemoam Sangue Nativo R$ 2 mil,

Associação Amigos dos Autistas do Amazonas (AMA )com R$ 2 mil,

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Itacoatiara (APAE) com R$ 2 mil

Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida) com R$ 8 mil.

De acordo com a assessoria, foram gerados 1.895.485 bilhetes eletrônicos para compras efetuadas em abril para 118.317 concorrentes, num total de 633.664 notas fiscais eletrônicas com CPF, que juntas totalizam R$ 153.362.383,33 em compras.