A lista com os nomes dos foragidos do sistema prisional do Amazonas foi divulgada, na noite desta segunda-feira (2), pela Secretária de Administração Penitenciária (Seap).

Ao todo, o documento com 36 páginas contém fotos e informações como nome e situação penal de 91 detentos.

Qualquer informação sobre o paradeiro de algum dos foragidos, a polícia pode ser contactada por meios dos telefones 190 e 181. A identidade do denunciante será preservada.

Portal EM TEMPO