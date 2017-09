Confira dicas para aproveitar o Dia do Sexo e apimentar a relação

Mudar as posições e inovar é um ótimo começo – Divulgação

As variantes para inovar na hora do sexo são muitas, vão desde posições do Kama Sutra, ou brinquedos e cosméticos eróticos, feitos especialmente para apimentar e acrescentar algo a mais na relação. A sexóloga e psicóloga, Priscila Junqueira, dá algumas dicas para fazer do Dia do Sexo – comemorado nesta quarta-feira (6) – um marco importante na relação.

1- Posições: mudar as posições e inovar é um ótimo começo. As opções são várias, mas se a intenção é um orgasmo forte, opte por: cowgirl – a mulher estará no colo do parceiro e eles estarão abraçados; pouso forçado – a mulher estará de bruços, e o parceiro a penetrará, ficando por cima dela ou romântico – o homem senta de pernas cruzadas e a mulher vai pro colo dele, mas passando as pernas em volta da cintura dele, então, comecem a balançar para frente e para trás;

2- Cosméticos sensuais: a inovação sempre agrada na hora do prazer, e optar por cosméticos sensuais oferece mais intimidade ao casal. Na hora de escolher os cosméticos, é sempre bom ver qual mais se adéqua aquilo que o casal procura, então é importante que eles estejam juntos, para escolher aquele com a melhor textura, cheio e gosto. Também é interessante priorizar os géis e lubrificantes a base de água;

3- Fantasias eróticas: é importante deixar claro que todas as pessoas possuem fantasias e desejos, por isso, não é necessário sentir vergonha, ou ter medo de críticas. O casal deve sentar e conversar sobre suas fantasias, e escolher aquela que ambos ficariam felizes em realizar;

4- Brinquedos e brincadeiras sexuais: aqui, o principal é deixar a imaginação fluir, pois a infinidade de sex toys e brincadeiras são imensas! O ideal é compartilhar com a parceria quais os tipos de jogos e sex toys são adequados para o relacionamento, sendo interessante cada um ter seu brinquedo na hora H. Quanto às brincadeiras, inovar sempre é a palavra chave, por isso, testar brincadeiras nunca feitas é o essencial.

