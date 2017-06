Confira as melhores opções de programa para o Dia dos Namorados em Manaus

O dia mais romântico do ano promete movimentar a cidade, são vários eventos com temas diferentes – Divulgação

O Dia dos Namorados vai movimentar a cidade durante os próximos dias com eventos temáticos, proporcionando o clima de romantismo que a data requer. Casas de festas e restaurantes de Manaus organizaram programações sofisticadas e shows musicais para receber os casais apaixonados.

O Diamond Convention Center, localizado na avenida do Turismo, bairro Tarumã, irá sediar a 12ª edição do Valentine’s Day, no dia 12 de junho. A dupla sertaneja de Goiânia, Marcos e Iuri e o DJ William Almada irão se apresentar no evento, que tem início às 21h.

De acordo com o organizador do evento, o jornalista Fernando Coelho, os ingressos podem ser solicitados pelos números 98118-9717 e 99985-1422. As entradas serão recebidas por delivery a quem fizer a solicitação. “Com a vida corrida que as pessoas têm hoje, principalmente por causa do trabalho, é uma saída prática”, explica.

Ainda de acordo com Coelho, a festa, realizada há 12 anos, contará com cardápio cinco estrelas preparado pelos chefs do Diamond. “É um evento para os namorados, mas que reúne muitos solteiros”, conta.

O Village Festas, situado na avenida Ephigênio Salles, prepara, no dia 10 de junho, um jantar dançante com buffet completo e a presença da banda Realizare. Informações e reservas podem ser obtidas pelos números 3348-3000 e 98400-5368.

Também no dia 10, o Amazônia Golf Resort celebra o Dia dos Namorados um pacote especial, que inclui jantar romântico à beira da piscina e apartamento decorado. Na ocasião, os cantores Paulo Fernandes e Hêmilly Lira farão shows musicais. Os interessados podem entrar em contato pelos números 3637-7000 e 99147-0080 para garantir suas reservas ou ainda pelo e-mail reservas@amazoniagolf.com.br.

Restaurantes

A programação temática também toma conta dos restaurantes da capital. O Batelão Brasserie, situado na avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, irá trazer o melhor da Música Popular Brasileira na voz da cantora Márcia Siqueira. Ela se apresenta no local no dia 12, a partir das 19h. Segundo a artista, quem for ao estabelecimento terá a oportunidade de ouvir sucessos de Djavan, como “Meu Bem Querer”, “Te Devoro” e “Amor Puro”, além de Gal Costa, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil e Guilherme Arantes.

Já o Crepe Bistrô funcionará apenas no jantar, entre os dias 9 e 12 de junho, para dar atenção à programação dedicada aos namorados, com atrações musicais diversificadas. Na sexta-feira (9), a harpista Noemi Mello se apresenta ao lado do flautista Arley Raiol, a partir das 19h. A proposta do show clássico é fazer com que os clientes se sintam em uma fábula épica.

Ainda na sexta-feira, às 22h30, a violinista búlgara Elena Koynova, membro da Amazonas Filarmônica, da Orquestra de Câmara do Amazonas e do Blackstar Project, e Thiago Carvalho, guitarrista da banda Bates Motel, trazem uma elegante performance, que inclui desde música erudita até o rock. Canções como “Sweet Child o’Mine”, da banda Guns N’ Roses, “Fade to Black”, do Metallica, “Primavera”, de Antônio Vivaldi poderão ser apreciadas pelo público.

A ocasião ainda vai contar com decoração inspirada em um céu estrelado. Os casais presentes poderão levar como lembrança um pequeno quadro artesanal com o nome dos apaixonados para emoldurar suas fotografias e ainda terão a chance de fazer fotos novas, no local, na SmileBox, com impressão instantânea. Reservas podem ser solicitadas pelo site www.crepebistromanaus.com.br. A programação de sábado, domingo e segunda-feira está com reservas esgotadas.

SERVIÇO

12º Valentine’s Day

Onde: Diamond Convention Center (avenida do Turismo, Tarumã)

Quando: 12 de junho (segunda-feira), a partir das 21h

Ingressos: 98118-9717 e 99985-1422

Noite romântica no Amazônia Golf Resort, com show de Hêmilly Lira

Onde: rodovia AM 010, km 64, s/n – Zona Rural, Rio Preto da Eva

Quando: 10 de junho (sábado)

Reservas: 3637-7000 e 99147-0080

Programação do Crepe Bistrô

Onde: rua Rio Içá, nº 12, Vieiralves

Quando: sexta-feira (9), a partir das 19h

Reservas: www.crepebistromanaus.com.br

Pocket show de Márcia Siqueira

Onde: Batelão Brasserie (avenida João Valério, Nossa Senhora das Graças)

Quando: 12 de junho, às 19h

Reservas: 98809-0000

Kássio Nunes

EM TEMPO