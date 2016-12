Confira as festas e opções culturais do período natalino em Manaus

Neste período de fim de ano, as confraternizações começam e, com isso, cresce a procura por lugares em que os amigos e familiares possam se reunir para comemorar as conquistas do ano e os desafios para o ciclo que se inicia. Pensando nisso, o EM TEMPO preparou uma agenda cultural com os principais eventos desta sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25), véspera e dia de Natal respectivamente.

Apresentações narrando a história bíblica sobre o nascimento e história de Jesus Cristo, tour em centros culturais com visitações em galerias, exposições de Natal, são só algumas das opções do período. Em alguns locais, como casas de shows, ceias serão oferecidas para ao público. Confira:

Um Sonho de Natal – 23/12

Realizado desde o último dia 10 de dezembro, o espetáculo ‘Um Sonho de Natal na Floresta Encantada’, promovido pela Nova Igreja Batista, segue com as apresentações nesta sexta, às 20h, e no domingo, em três horários: 15h, 17h30 e 20h. Com entrada gratuita e classificação livre, a atração acontece na sede da igreja, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte.

Parque da Criança – 23/12

A prefeitura de Manaus também divulgou o calendário cultural, que está na última semana da programação natalina. O Parque da Criança, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul, a população será contemplada, nesta sexta, com apresentação teatral ‘Presépio Vivo’, a partir das 18h.

A performance utiliza atores para representar cada personagem como o anjo, Maria, José e os reis magos. O espaço também recebe oficina de pintura facial e artesanal. O Papai Noel do Parque da Criança se despede do local também nesta sexta, mas antes atende os pequenos, a partir das 18h30, para uma sessão de fotos.

Largo São Sebastião – 23/12

Já o Governo do Estado realiza uma programação lúdica neste fim de semana. Hoje é o último dia para a criançada visitar a Casa do Papai Noel, situada na Casa das Artes, na rua José Clemente, esquina com o Largo de São Sebastião, bairro Centro, Zona Sul. O local funcionará das 18h até às 21h.

Também na região central, o Centro de Artes Visuais Galeria do Largo sedia duas grandes exposições com tema natalino. A primeira, ‘Cartões de Natal da Cultura’, é uma mostra de cartões natalinos enviados, desde 1997, para as autoridades. A produção é totalmente de artistas amazonenses.

A segunda exposição, intitulada “Paropsids Poetics” (Prato Poético), reúne pratos decorados pintados à mão por artistas profissionais e iniciantes. O evento é organizado pela curadoria do artista plástico Jair Jacqmont. As exposições podem ser visitadas das 13h às 19h, com entrada gratuita.

Usina Chaminé – 23/12

Com um espaço reservado apenas para as crianças, a Usina Chaminé, localizada na avenida Manaus Moderna, também no Centro, vai se tornar o local exato para a diversão, onde as crianças participarão de atividades educativas com o intuito de despertar a criatividade e imaginação das crianças. A programação iniciou às 10h da manhã com o teatro de fantoches abordando temas sociais, além de atividades que resgatam as tradicionais brincadeiras infantis, como ‘pular corda’, ‘o mestre mandou’, ‘mimicas’ e ‘dança das cadeiras’.

Com 30 metros de altura, a grande àrvore de Natal, que fica bem ao lado do Teatro Amazonas, também é outra atração da programação especial ‘Um Amor de Natal 2016’, do Fundo de Promoção Social, e fica em exposição até o dia 6 de janeiro. A parada no local é obrigatória e o visitante não pode deixar de registrar o momento com uma selfie e lançar nas redes sociais.

Centros Culturais – 23 e 24/12

Um dos cartões postais de maior visitação e símbolo maior do Estado, o Teatro Amazonas recebe o público nesta sexta, das 9h às 17h, e no sábado (véspera de Natal), das 9h às 12h. O local estará fechado para visitação apenas no domingo (25), feriado de Natal. O espaço retorna as atividades na terça-feira (27) em horário normal.

Os amazonenses têm direito a visitação gratuita nas dependências do teatro. As excursões, realizadas com o apoio de guias turísticos, apresentam a história da construção do local, os artistas que já se apresentaram no palco e as curiosidades como, por exemplo, as pinturas góticas que relembram o período da Belle Époque.

Nos demais espaços culturais, administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC), continuam abertos ao público nesta sexta-feira, das 8h às 14h, sempre com entrada gratuita. Palacete Provincial, Museu Casa Eduardo Ribeiro, Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Centro Cultural Usina Chaminé, Centro Cultural Palácio Rio Negro e Centro Cultural Palácio da Justiça fecham apenas para visitação nos dias 24 e 25 de dezembro.

Museu – 23/12

O Museu do Seringal, localizado no Igarapé São João, na zona rural de Manaus, funciona, nesta sexta, das 9h às 16h. No sábado e domingo o local estafará fechado e só reabrirá para visitação na terça-feira (27). Para conhecer o local é cobrada uma taxa simbólica de R$ 5.

Porão do Alemão – 23/12

Na casa de shows mais tradicionais da cidade para o público amante do rock, o Porão do Alemão, o Natal termina mais cedo. Pensando nisso, a organização tratou de compensar os frequentadores com um especial em dose dupla que acontece nesta sexta com apresentações das bandas Heartbitch e Hightower, que ficarão responsáveis em fazer tributos a bandas do heavy metal de duas gerações. A festa tem ainda pré-show da Critical Age, mais promoções de bebidas, aperitivos especiais e muito mais.

A entrada é gratuita para todos das 19h às 21h. Após, mulheres têm ingresso promocional a R$ 5 (pista) e R$ 20 (VIP); homens têm ingresso de R$ 20 (pista) e R$ 40 (VIP). Aniversariantes do dia não pagam entrada.

Lappa Vieiralves – 23/12

Seguindo o cronograma natalino, o Lappa realiza, nesta sexta, o seu ‘Pré-Natal’. O evento tem início a partir das 21h com a mistura dos ritmos sertanejo e pagode sob o comando do cantor Márcio Cigano e o grupo Freelance. A casa de shows está localizada na rua Rio Mar, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul. O passaporte para curtir a festa custa R$ 30.

Copacabana Chopperia – 23 e 25/12

Nesta sexta, o Copacabana Chopperia realiza o tradicional ‘Clube Sertanejo’ com apresentação dos cantores Marcos e Marinho, João Victor e Rodrigo, Edu Guedes e Marcos Jandryne. Nos intervalos, a festa será embalada ao som dos melhores hits do momento com os DJs Daniel Barreto e May Seven. A casa de shows está localizada na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste. A festa começa às 22h.

Já no domingo (25), o ‘Pagodão do Copa’ traz uma surpresa. Gustavo Lins comanda a festa com participações dos cantores Uendel Pinheiro; Cacildis e Loka Tentação.

Cabaret Night Club – 23 e 25/12

Em clima de solidariedade, o Cabaret Night Club realiza, nesta sexta, a campanha ‘Natal Solidário 2016’ em prol de crianças carentes. A entrada será um pacote de leite de 400 gramas ou uma lata de leite em pó. Os produtos arrecadados serão doados a uma entidade filantrópica na capital. Após 1h, os passaportes poderão ser adquiridos no valor de R$ 20 (pista), R$ 30 (VIP) e R$ 50 (Camarote).

Na madrugada de domingo (feriado de Natal), a partir de 1h, o local abre as portas para uma confraternização. Excepcionalmente neste dia estará permitida a entrada de homens trajando bermuda. A Boate está localizada na rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul.

Rancho Sertanejo – 24/12

‘O Natal + Sertanejo de Manaus’ acontece no sábado, a partir das 22h30 no Rancho Sertanejo, bairro Flores, Zona Centro-Sul. A entrada é gratuita até às 23h. No local, a organização prepara uma ceia de natal para comemorar a data com o público amante do sertanejo.

Tropical e Diamond

Referência nos anos anteriores, ao promover uma das melhores confraternizações de fim de ano, excepcionalmente neste Natal e Ano Novo, o tradicional Tropical Hotel e Diamond Convention Center não realizarão programações em comemoração as respectivas datas.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO