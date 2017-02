Confira as apostas de críticos para noite do Oscar 2017

Se toda aposta é imponderável, todo apostador se vale de seus macetes para cravar o que vai acontecer. Com a missão de prever os resultados do Oscar 2017, a serem anunciados na noite de domingo (26), no Dolby Theatre, em Los Angeles, uma equipe de jornalistas e críticos de cinema da “Folha de S.Paulo” levou em conta o histórico da Academia, as outras premiações semelhantes e seus contemplados neste ano e, especialmente, a realidade política destes tempos.

Por exemplo, o crítico Cássio Starling Carlos acredita que o iraniano “O Apartamento” pode vencer na categoria filme estrangeiro não por ser necessariamente o melhor filme, mas para marcar um posicionamento da Academia contra a “política de ódio” de Trump.

Já Daigo Oliva, editor-adjunto de Imagem, acha que, embora “Moonlight” mereça vencer na categoria fotografia, o melodrama “Lion”, “típico filme de Oscar”, levará.

Em uníssono, apostamos que “La La Land”, com 14 indicações, será o grande vencedor da noite. A dúvida é se os negros, negligenciados em 2016 e com número recorde de indicações em 2017, sairão com uma estatueta nas mãos.

Melhor filme

Favorito dos favoritos, “La La Land” flerta abertamente, e de modo competente, com o musical clássico, do qual extrai certa euforia. No entanto, assim como se desvia habilmente dos clichês que enuncia, Damien Chazelle conduz seu filme em outra direção: ao sair do cinema, não sentimos essa euforia, mas alguma amargura. Nossos sonhos têm seu preço, eventualmente alto. Como o grande Ozu, “La La Land” nos lembra que a vida é, sim, um pouco decepcionante. Mesmo na capital dos sonhos, Hollywood. (Inácio Araújo)

Melhor diretor

Talvez seja a hora de Damien Chazelle , de “La La L and”, levar a estatueta. Seu longa anterior , “Whiplash”, o segundo de sua carreira, já fez surpreendente carreira comercial e dentro da Academia, tendo sido um dos indicados para melhor filme de 2014. Agora, o musical escapista de Chazelle, superestimado, mas longe de desprezível, tem a direção mais incisiva (para alguns, exibicionista) entre os indicados, com a câmera se mexendo sem parar, como se estivesse no filme mais ensandecido de Scorsese. (Sérgio Alpendre)

Melhor atriz

Desde que começou a ser notada por Hollywood, com sua performance na comédia “Superbad”, lá se vã os 10 anos. Mas mesmo uma década de cinema na maior indústria do mundo não conseguiu tirar de Emma Stone, 28, a lembrança de todas as rejeições que sofreu no começo da carreira, para interpretar uma atriz iniciante no musical “La La Land”. Ela também dança e canta, coreografias e canções simples, que não exigem muito preparo, mas faz as duas coisas com leveza e carisma. (Teté Ribeiro)

Melhor ator

Casey Affleck, 41, começou à sombra do irmão primogênito (e menos talentoso), Ben Affleck. Poderia ter levado seu primeiro Oscar em 2008 por “O Assassinato de Jesse James” se não estivesse concorrendo com Javier Bardem. Agora, renova suas chances como um sujeito de feridas mal cicatrizadas, que vai do ressentimento calado à agressividade pura em “Manchester à Beira-Mar”. Mas pesam contra ele acusações de assédio moral e sexual contra mulheres, que poder iam tirar seu favoritismo. (Guilherme Genestreti)

Melhor atriz coadjuvante

Na única categoria com mais negras que brancas indicadas, Viola Davis, 51, repete no cinema o papel que fez na Broadway no drama dirgido e protagonizado por Denzel Washington, “Um Limite Entre Nós”. A atriz já ganhou um Tony, o Oscar do teatro, pelo mesmo papel, em 2010. E venceu o Globo de Ouro deste ano. Viola Davis tem mais de 20 anos de carreira e já foi indicada a dois Oscar, por “Histórias Cruzadas” (2012) e “Dúvida” (2009). Só falta ganhar um. (TETÉ RIBEIRO)

Melhor ator coadjuvante

Provável vencedor da estatueta na categoria, Mahershala Ali, 43, mantém um pé no cinema e outro na TV, na qual talvez seja mais famoso pelo lobista alçado à equipe presidencial Remy Danton, de “House of Cards”. O ator concorre pela primeira vez ao Oscar pelo afetuoso traficante Juan, a tortuosa referência paterna do protagonista de “Moonl ight”. O papel será o ingresso definitivo de Mahershalalhashbaz Gilmore (Mahershala é o apel ido ) ao primeiro escalão do cinema. (Guilherme Genestreti)

Melhor filme estrangeiro

O iraniano “O Apartamento” representa o cinema incubado em festivais, aquele tipo de filme que nunca viaja sem ostentar o crachá que o identifica como “arte”. O diretor Asghar Farhadi tece uma narrativa intrincada que pode atrair a maioria dos votantes em busca de sinais prontos de c omplexidade. A Academia aproveite a indicação para se posicionar contra a política de ódio de Trump. (Cássio Starling Carlos)

EM TEMPO