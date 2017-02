Confira agenda do Carnaval para o fim de semana

O fim de semana de Manaus está em clima de Carnaval e lotado de festas, com muitas opções para cair na folia até o amanhecer em blocos e bandas tradicionais, alternativas e particulares espalhadas por todas as zonas da cidade.

Os festejos iniciam já nesta sexta-feira (17) à tarde, por volta das 12h, com a 5ª Banda do Coronel, na rua Inocêncio de Araújo, bairro Educandos. No sábado (18) é a vez dos foliões mais tradicionais curtirem as marchinhas antigas e atuais e se esbaldarem na Banda Independente da Confraria do Armando, a Bica, a partir das 14h, nos arredores do largo São Sebastião, no Centro.

Para quem é eclético e gosta de ouvir um repertório mais variado que inclua samba, pagode, sertanejo, a pedida é comparecer ao Bloco PVT, na rua Terezina, 181, Adrianópolis. Serão mais de dez horas de festa com a dupla sertaneja João Victor e Rodrigo, Márcio Cigano, o pagodeiro Uendel Pinheiro, a banda de forró Xiado da Chinela e o DJ Graciano Rebelo. O preço dos ingressos antecipados para pista é de R$ 50 e o segundo lote Área VIP Open Bar (das 14h às 20h) está à venda por R$ 100 nos postos Casa do Eletricista e Kani Sushi, durante o horário de funcionamento.

Mix de programação

Ainda no sábado à tarde, a “Feijoada Top” chega a sua décima edição sob o comando do colunista social Fernando Coelho e será realizada no salão do Village Festas, localizado na avenida Ephigênio Salles, Parque 10, a partir das 12h30. As atrações confirmadas são a Banda Impakto e a bateria da escola de samba Mocidade Independente de Aparecida. Os interessados em garantir a camiseta que dá acesso ao evento podem entrar em contato pelo número 98118-9717.

Em clima de Carnaval, a Cervejaria Rio Negro, localizada na rua Francisca Mendes, no bairro Cidade de Deus, promoverá a primeira edição do Bloco Chopp Folia, no fim do sábado (18), às 16h. A entrada no evento custará R$ 20 para os homens e será gratuita para as mulheres. Para agitar a festa, sobem ao palco Cauxi Eletrizado, Pagode dos Amigos, bateria show da escola de samba A Grande Família, Banda Impakto, Kinho Motta e Banda e DJ Felix Moraes.

Quem quiser aproveitar o evento em um espaço mais reservado pode adquirir o abadá da área VIP por R$ 40 na Cervejaria Rio Negro ou nas Choperias Rio Negro situadas no Shopping Via Norte e Sumaúma Park Shopping.

À noite, o pub Zero 92, no Vieiralves, realiza o Sertanejo Fantasy, com os cantores Eduardo Dornellas, Edu Guedes e o DJ Daniel Barreto. A festa é um esquenta para o baile do Manaus Fantasy e promete sorteios de ingressos e concurso de fantasias, o vencedor ganha R$ 1 mil em consumação na casa.

Outras bandas tradicionais como da Difusora e do Jaraqui estão marcadas para o sábado.

No domingo (19), a Banda do Boulevard, a partir das 16h, pretende levar mais de 100 mil pessoas às ruas com a bateria da banda, a atração nacional Keila (canta samba) e as baterias das escolas Vitória Régia e Reino Unido da Liberdade em

sua 30ª edição.

Outra opção é o Bloco do Copacabana Chopperia, com Grupo Marrakesh, bandas Cacildis, Jr & Banda e Dj Daniel Barreto, além da atração nacional Oz Bambaz. Os valores para pista são R$30 e Front Stage por R$ 50, nas lojas Claro Uai Shopping, Edmilson Lanches e na própria casa noturna, todos durante horário de funcionamento.

Agenda da folia

Sexta, 17 de fevereiro

Banda da Baby – Rua Ajuricaba, 180 – Vila da Prata

5ª Banda do Coronel – Rua Inocêncio de Araújo – Educandos

Sábado, 18 de fevereiro

Banda Interativa Confraria do Colares – Rua Alfredo, entre as ruas Pico das Águas e Santa Luzia – São Geraldo

Banda da Bica – Rua 10 de Julho – Centro

Banda da Difusora – Avenida Eduardo Ribeiro, esquina com a rua José Clemente – Centro

7º Bloco Carnavalesco As Poderosas – Rua São Pedro – Crespo

Banda do Jaraqui – Rua Jose Paranaguá (ao lado da Praça da Polícia) – Centro

Banda das Apertadas – Rua Itaete, entre as ruas 5 e 1 -Amazonino Mendes 1, Mutirão

Banda das Candinhas – Rua Uirapuru – Coroado 3

Domingo, 19 de fevereiro

Banda do Boulevard – Boulevard Álvaro Maia – Centro

Bhanda da Bhaixa da Hégua – Rua Inocêncio de Araújo – Educandos

Bloco Carnavalesco Vermelho e Preto – Av. Paranavai – Raiz

Bloco Amigos da Vitória Régia – Rua Vitória Régia – Mauazinho

