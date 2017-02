Confira a programação dos blocos de Manaus neste domingo

O carnaval começou oficialmente neste sábado (25), mas, em Manaus, a folia tem início antes e termina depois. Desde o dia 10 de fevereiro, blocos de rua e bandas se apresentam na capital amazonense. A programação de Carnaval vai se estender até o dia 12 de março.

De acordo com a Manauscult, órgão organizador do carnaval na cidade, 100 propostas de apresentações de blocos de rua e bandas locais foram aprovadas.

“Consideramos as bandas mais tradicionais como um produto turístico em ascensão, como, por exemplo, a Banda do Jangadeiro, no centro de Manaus. Ano passado, vários turistas que desembarcaram de um cruzeiro estavam na banda. Para isso, temos trabalhado em parceria com os órgãos de segurança a fim de garantir maior tranquilidade aos foliões”, afirma Bernardo Monteiro de Paula, presidente da Manauscult.

Confira abaixo a agenda dos blocos de rua durante a tarde deste domingo de carnaval:

14h: Banda do Théo 2017 – Centro – Av. Ferreira Pena

14h: Bloco dos Pitt Bichas – Zona Sul – Leopoldo Neves

14h: Banda Amigos do Bá – Zona Leste – Mauazinho

14h: Bloco dos Infiéis – Zona Oeste – Professor Evangelista Brower

14h: Banda do Alho – Zona Centro Oeste – Tancredo Neves, Parque Residencial Eduardo Gomes

14h: Banda da Beleza – Zona Norte – Rua Icoaraci, Nº 14

14h: Banda do Pepety – Zona Norte – Av. Renato Souza Pinto

15h: 12º Edição da Banda JT – Zona Leste – Av. Itaúba

15h: Banda do Caxangá 2017 – Centro – Rua Cândido Mariano

15h: Banda do Getulio – Zona Leste – Rua Getúlio Vargas

16h: Bloco da Vovó Judith – Zona Sul – Professor Carlos Mesquita

16h: Banda do Osmar 2017 – Zona Oeste – Travessa Humberto De Campos

16h: 15º Banda de Carnaval Juventude Ativa – Zona Leste – Av. Buriti

17h: Bloco das Apertadas – Zona Sul – Av. Penetração II

19h: Banda dos Periquitos – Zona Norte – trecho da rua 192

19h: Carnaval de Educandos – Zona Sul – Área do Amarelinho, das duas Inocêncio de Araújo e Boulevard Rio Negro

Edgard Matsuki

Agência Brasil