Confira a programação do 32º Festival da Canção de Itacoatiara

O 32º Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani) mal começou e continua recheado de atrações para quem for curtir ainda nesta quinta(7) e até sábado (9) o evento. Associação dos Itacoatiarenses Residentes em Manaus (Airma) que organiza o festival confirmou as atrações nacionais como Wanessa Camargo e Axé 90 Graus. O evento está sendo realizado no Centro de Eventos Vereadora Juracema Holanda desde quarta-feira (6) em Itacoatiara ( a 175 quilômetros de Manaus) e já contou com a participação do pop brega Wanderley Andrade.

Neste feriado, 7 de setembro, quem se apresenta é o sertanejo Eduardo Dornellas e o pagodeiro Junior Rodrigues. Já no dia 8 de setembro, quem entra em cena é Wanessa Camargo, que cantará os grandes hits da era pop e as sofrências do sertanejo, atual estilo da cantora.

No dia 9, o público vai se divertir com o grupo Axé 90 Graus, um projeto quer traz os cantores Tatau, líder do Araketu por mais de 24 anos; Reinaldinho, que comandou o Terra Samba por quase duas décadas e; Ninha, que traz no currículo 15 anos defendendo a Timbalada. Os forrozeiros do Rabo de Vaca e Feras do Forró, e a eclética JukeBox vão se apresentar também no evento.

“Teremos um total de 38 eventos com premiação total de R$ 85.500 durante o 32º Fecani. Nossa expectativa é que a população compareça e nos apoie”, disse Manolo Olimpo, um dos organizadores.

Talentos

Este ano, o Fecani terá uma disputa acirrada. Ao todo, foram selecionadas 30 canções que vão ser apresentadas no palco do festival. Confira as músicas concorrentes:

A Oração e o Flagelo (Klissy Kely Guimarães)

Amazonas Minha Terra (Cleber Faba)

Amor de Beija-Flor (Cinara Abreu de Oliveira)

Anjo Atirador (Ludi Souza e Rubem Menezes)

Arvoredo (Cristiano Moraes e Renato Bagre)

Até que Enfim (Peteleco da Viola e Celestina Maria)

Canto (Maria Francisca e Wanderlan)

Divinas Mãos (Clodomir da Silva Mota)

Encanto das Águas (Nathal Villar)

Espírito do Rio (Gonzaga Blantez)

Já Vou Já (Begê Muniz)

Malungos (Carlos Gomes)

Me Diz Então (Kaká Silva)

Nossos Rascunhos (Alana Emily palheta e Milena da Silva Rocha)

O Amor e o Tempo (Kaká Silva)

O Canto (Nicolas Jr.)

O Mundo Vive a Girar (Sândalo Melo)

Olhos da Noite (Clodoaldo Hermes ferreira e Davi Amorim)

Panavoeiro Tribal (Oflâno Eyber Freitas da Silva)

Por Onde Já Andei (Gil de Abreu)

Prenunciação (Beto do Cavaco)

Recordações (Ely Pereira Vieira)

Sagrado Fruto (Ludi Souza e Rubem Menezes)

Sangue do Meu Sangue (Jânio Queiroz)

São Gonçalo (Kleber Barbosa Gomes)

SGC Curumim (Gil Valente e Paulo Moura)

Vida de Cantador (Chermont Júnior)

Vidas (Lizionei Libório)

Violeiro Errante (Chermont Júnior)

Voz da Liberdade (Sândalo Melo)

Músicas Vencedoras de Todos os Festivais

MÚSICAS VENCEDORAS NO I FECANI, EM 1985.

1° lugar – Puxirum de Farinhada – Autor e Intérprete: Alírio Marques

2° lugar – Canção – Autor: João Cândido (Candinho) e Intérprete: Inês

3° lugar – Trilha de Fogo – Autor e Intérprete: Antônio Pereira

Melhor Letra – Puxirum de Farinhada – Música: Trilha de Fogo

Melhor Arranjo – Rio do Meu Canto – Autor: João Cândido (Candinho) e Intérprete: Inês

Revelação – Dimetre Grandez – Música: Olhar nos Campos

Melhor Torcida – Iemanjá e os sete Mares – Autor e Intérprete – Oflânio Eyber

MÚSICAS VENCEDORAS NO II FECANI, EM 1986.

1° lugar – Sem Ilusão – Autor: João Cândido (Candinho) e Intérprete: Inês

2° lugar – Para a Amazônia Ouvir – Autor: Sebastião Nunes e Intérprete: Natinho

3° lugar – Água – Autor e Intérprete: Antônio Pereira

Melhor Letra – Sem Ilusão – Autor: João Cândido (Candinho) e Intérprete: Inês

Melhor Intérprete – Natinho – Música: Para a Amazônia Ouvir – Autor: Sebastião Nunes

Melhor Arranjo – Para a Amazônia Ouvir – Autor: Sebastião Nunes e Intérprete: Natinho

Revelação: Célio Cruz – Música: Canção da Liberdade

Melhor Torcida – Pulsos de Aço – Autor: Lizioney Libório e Intérprete: Renato Nelson

MÚSICAS VENCEDORAS NO III FECANI, EM 1987.

1° lugar – Canção da Amazônia – Autor e Intérprete: Alírio Marques

2º lugar – O Iluminado – Autor: Sebastião Nunes e Intérpretes: Roberval Gusmão e Natinho

3° lugar – União das Siglas – Autor: Clodomir Mota e Intérprete: Clovis

Melhor Letra – Canção da Amazônia – Autor e Intérprete: Alírio Marques

Melhor Intérprete – Natinho – Música: O Iluminado e Autor: Sebastião Nunes

Melhor Arranjo – Plantar e Criar para Desenvolver – Autor e Intérprete – Eugênio Mar

Revelação – Leandro Caiado – Música: Vidas

Melhor Torcida – América – Autores: Carlinhos e Júnior Galvão e Intérprete: Júnior Galvão

MÚSICAS VENCEDORAS NO IV FECANI, EM 1988.

1° lugar – Ilha Morena – Autor: Sebastião Nunes e Intérprete: Natinho

2° lugar – Algazarra – Autor e Intérprete: Alírio Marques

3° lugar – Flocos de Dor – Autores: Jaime Nuniz e Amarildo Cerdeira e Intérprete: Amarildo Cerdeira

4° lugar – O Lago das Setes Ilhas – Autores: Armanda de Paula e Alcides Werk e Intérprete: Armando de Paula

5º lugar – Girassol – Autor e Intérprete: Mário Jackson

Melhor Letra – Algazarra – Autor e Intérprete: Alírio Marques

Melhor Intérprete – Natinho – Música: Ilha Morena e Autor: Sebastião Nunes

Melhor Arranjo – lha Morena – Autor: Sebastião Nunes e Intérprete: Natinho

Melhor Torcida – Ilha Morena – Autor: Sebastião Nunes e Intérprete: Natinho

MÚSICAS VENCEDORAS DO V FECANI, EM 1989.

1° lugar – Planeta Vida – Autor e Intérprete: Alírio Marques

2º lugar – Problemas do Sul – Autores: Marcus Mendra e Sidney Resende e Intérprete: Sidney Resende

3° lugar – Liberdade – Autor: Lizioney Libório e Intérprete: Eugênio Mar

4º lugar – Menino Chico – Autor: Sebastião Nunes e Intérprete: Macca

5° lugar – Pra não Morrer de Frio – Autores: Mário Jackson e Macca e Intérprete: Macca

Melhor Letra – Planeta Vida – Autor e Intérprete: Alírio Marques

Melhor Intérprete – Macca – Música: Pra não Morrer de Frio e Autores: Mário Jackson e Macca

Melhor Arranjo: Pra não Morrer de Frio – Autores: Mário Jackson e Macca e Intérprete: Macca

Melhor Torcida – Planeta Vida – Autor e Intérprete: Alírio Marques

MÚSICAS VENCEDORAS NO VI FECANI, EM 1990.

1° lugar – Amor de Caboclo – Autor: Mário Jackson e Intérprete: Lili Andrade

2° lugar – Mar Bravio – Autores: Ronaldo de Jesus (Ronaldo do Rancho), José de Araújo Fortunato (Balalaika da Mangueira) e Almir dos Santos Silva (Tatá da Viola) e Intérprete: José de Araújo Fortunato (Balalaika da Mangueira)

3° lugar – Aquário – Autores: Eliakim Rufino e Armando de Paula e Intérprete: Armando de Paula

4º lugar – Amazônia Grande Habitat – Autor: João Almeida e Intérprete: Natinho

5º lugar – Correnteza – Autor e Intérprete: Paulinho Kokay Melhor Letra – Aquário – Autores: Eliakim Rufino e Armando de Paula e Intérprete: Armando de Paula

Melhor Intérprete – José de Araújo Fortunato (Balalaika da Mangueira) – Música: Mar Bravio e Autores: Ronaldo de Jesus (Ronaldo do Rancho), José de Araújo Fortunato (Balalaika da Mangueira) – Música: Mar Bravio e Autores: Ronaldo de Jesus (Ronaldo do Rancho), José de Araújo Fortunato (Balalaika da Mangueira) e Almir dos Santos Silva (Tatá da Viola)

Melhor Arranjo: Mar Bravio – Autores: Ronaldo de Jesus (Ronaldo do Rancho), José de Araújo Fortunato (Balalaika da Mangueira) e Almir dos Santos Silva (Tatá da Viola) e Intérprete: José de Araújo Fortunato (Balalaika da Mangueira)

Revelação: Dênis Teixeira – Música: O Alerta

Melhor Torcida – Amor Bendito Enigma – Autor e Intérprete: Alírio Marques

Melhor Canção c/ Temática da Amazônia – Amazônia Grande Habitat – Autor: João Almeida e Intérprete: Natinho

Concorrente mais Jovem: Dênis Teixeira – Música: O Alerta

MÚSICAS VENCEDORAS NO VII FECANI, EM 1991.

1º lugar – Gaia – Autores: Renato Linhares e Antônio Pereira e Intérprete: Antônio Pereira

2° lugar – Canoeira – Autor: Mário Jackson e Intérprete: Lili Andrade

3º lugar – Ciranda – Autora e Intérprete: Felicidade Suzy

4° lugar – Pedra Pintada – Autor: Anibal Beça e Intérprete: Armando de Paula

5º lugar – Lamentos de um Ribeirinho – Autor: Roberval Gusmão e Intérprete: Natinho

Melhor Letra – Canoeira – Autor: Mário Jackson e Intérprete: Lili Andrade

Melhor Intérprete – Felicidade Suzy – Música: Ciranda

Melhor Arranjo – Gaia – Autores: Renato Linhares e Antônio Pereira e Intérprete: Antônio Pereira

Revelação – Sidney – Música: Reminiscência

Melhor Torcida – Crônica para uma vida Anunciada – Autor e Intérprete: Alírio Marques

Melhor Canção c/ Temática Amazônica – Lamentos de um Ribeirinho – Autor: Roberval Gusmão e Intérprete: Natinho

Concorrente mais jovem – Cláufia Derzi – Música: Tudo é meu País – Autor: Júlio Derzi

MÚSICAS VENCEDORAS NO VIII FECANI, EM 1992.

1° lugar – Alma Carente – Autor: Roberval Nonato e Intérprete: Michele França

2° lugar – Rancho do Trovador – Autor: Mário Jackson e Intérprete: Lili Andrade

3° lugar – Criança Esperança – Autor e Intérprete: Rainier de Carvalho

4º lugar – Movimento – Autores: Macca e Palheta e Intérprete: Macca

5° lugar – Queimada – Autor e Intérprete: Paulinho Kokay

Melhor Letra – Rancho do Trovador – Autor: Mário Jackson e Intérprete: Lili Andrade

Melhor Intérprete – Macca – Música: Movimento

Melhor Arranjo – Alma Carente – Autor: Roberval Nonato e Intérprete: Michele França

Melhor Torcida – Alma Carente – Autor: Roberval Nonato e Intérprete: Michele França

Melhor Canção c/ Temática Amazônia: Araguari – Autor e Intérprete: Cleber Faba

Concorrente mais Jovem – Michelle França – Música: Alma Carente

MÚSICAS VENCEDORAS NO IX FECANI, EM 1993.

1° lugar – Clamor do Índio – Autor: Marcos Castro e Intérprete: Elton Castro

2° lugar – Tudo que eu Tenho na Vida – Autor: Beto do Cavaco e Intérprete: Beto do Cavaco

3° lugar – Balada para Kauê – Autor: Macca e Intérprete: Macca

4° lugar – Herói das Barrancas – Autor: Sidney Rezende e Intérprete: Sidney Rezende

5° lugar – Voz – Autor: Sidney Rezende e Intérprete: Sidney Rezende

Melhor Letra – Sentimento Índio – Autor: Nilson Chaves e Intérprete: Eliakim Rufino

Melhor Intérprete – Natinho – Música: Berço dos Andes – Autores: Sebastião Nunes e Marinho

Melhor Arranjo – Clamor do Índio – Autor: Marcos Castro e Intérprete: Elton Castro

Revelação – Ivan Herreva – Música: Amor de Canoeiro e Autor: Clodomir Motta

Melhor Torcida – Berço dos Andes – Autores: Sebastião Nunes e Intérprete: Natinho

MÚSICAS VENCEDORAS NO X FECANI, EM 1994.

1° lugar – Cores e Flores – Autor e Intérprete: Pedro Mendes

2° lugar – Gens da Terra – Autor: Rossini Júnior e Intérprete: Yoná Retto

3° lugar – Blues para teus olhos – Autor: Macca e Intérprete: Macca

4° lugar – Pássaro Canção – Autor: Clodomir Motta e Intérprete: Ivan Herrera

5° lugar – Águas – Autores: Roberval Nonato e Liziomar Libório e Intérprete: Natinho

Melhor Letra – Cores e Flores – Autor e Intérprete: Pedro Mendes

Melhor Intérprete – Macca – Música: Blues para teus olhos e Autor: Macca

Melhor Arranjo – Cores e Flores – Autor e Intérprete: Pedro Mendes

Revelação – Neto Gadelha – Música: Triste espetáculo e Autores: Marcelo e Neto Gadelha

Melhor Torcida – Águas – Autor: Liziomar Libório e Intérprete: Roberval Nonato

Melhor Canção c/ Temática Amazônica – Paisagens do Rio Madeira – Autor e Intérprete: Antônio Pereira

Concorrente mais jovem – Elton Castro

MÚSICAS VENCEDORAS NO XI FECANI, EM 1995.

1° lugar – Por um palmo de terra – Autor e Intérprete: Rocivaldo Patriarca dos Santos

2° lugar – Comunhão – Autor e Intérprete: Antônio Carlos Batata

3° lugar – Pássaros – Autor e Intérprete: Rooselvet Reis e Intérprete: Ewerton Pastor

4º lugar – Encantos da Terra – Autor: Lucevilson Araújo de Souza e Intérprete: Neide Medeiros

5° lugar – Guaraci – Autor: Paulo Tatto e Intérprete: Yoná da Silva Retto

Melhor Intérprete: Yoná da Silva Retto – Música: Guaraci e Autor: Paulo Tattoo

Melhor Arranjo – Passáros – Autor: Roosevelt Reis e Intérprete: Ewerton Pastor

Revelação – Roosevelt Reis – Música: Pássaros

Melhor Torcida – Encantos da Terra – Autor: Lucevilson Araúo de Souza e Intérprete: Neide Medeiros

Melhor Canção c/ Temática Amazônica – Por um palmo de Terra – Autor e Intérprete: Rocivaldo Patriarca dos Santos

Concorrente mais jovem – Gadelha Neto – Música: Pequeno Mundo

MÚSICAS VENCEDORAS NO XII FECANI, EM 1996.

1° lugar – Outro Brasil – Autor e Intérprete: Alfredo Reis

2° lugar – Crítica Brasileira – Autor e Intérprete: Denor Nunes Galvão

3° lugar – Natural Consequência – Autor: Lucevilson de Souza e Intérprete: Neide Medeiros

4° lugar – Migrante Clandestino – Autoras e Intérpretes: Raimunda Celestina e Ana Lins

5° lugar – Índio Nunca Mais – Autor e Intérprete: Raimundo Nonato Aguiar Oliveira

Melhor Letra – Crítica Brasileira – Autor e Intérprete: Denor Nunes Galvão

Melhor Intérprete: Hena Carvalho – Música: Senzala e Autor: Mário Jackson

Melhor Arranjo – Outro Brasil – Autor e Intérprete: Alfredo Reis

Revelação – Raimundo Nonaro Aguiar Oliveira – Música: Índio Nunca Mais

Melhor Torcida – Migrante Clandestino – Autoras e Intérpretes: Raimunda Celestina e Ana Lins

Melhor Canção c/ Temática Amazônica – Índio Nunca Mais – Autor e Intérprete: Raimundo Nonato Aguiar Oliveira

Concorrente mais jovem – Vitor Pequeno – Música: Quatro Atos

MÚSICAS VENCEDORAS NO XIII FECANI, EM 1997.

1° lugar – Poente – Autor e Intérprete: Eudes Fraga / CE

2° lugar – Primeira Canção – Autor e Intérprete: Pedrinho Cavaléro / PA

3° lugar – Momento de Verdade – Autor e Intérprete: Armando de Paula / AM

4° lugar – Brasil Brasileiro – Autor e Intérprete: Eliakim Rufino / RR

5° lugar – Entre a Barbárie e a Impunidade – Autor e Intérprete: Alfredo Reis / PA

Melhor Letra – Poente – Autor e Intérprete: Eudes Fraga / CE

Melhor Intérprete – Eudes Fraga – Música: Poente

Melhor Arranjo – Entre a Barbárie e a Impunidade – Autor e Intérprete: Alfredo Reis / PA

Revelação – Angélica / PA – Música: A Matinta

Melhor Torcida – Meu País em Cheque Mate – Autor: Lizioney Libório / AM e Intérprete: Deusimar Fonseca

Melhor Canção c/ Temática Amazônica – A Amazônia que eu Canto – Autoras: Ana Lopes Lima e Sabastiana Magalhães / AM e Intérprete: Tiana

Concorrente Mais Jovem – Corintho Neto – Música: Sem Palavras / AM

MÚSICAS VENCEDORAS NO FECANI XIV FECANI, EM 1998.

1° lugar – Diário de uma Flor – Autora e Intérprete: Ivânia Catarina

2° lugar – Brasil em Três Atos – Autor: Eliberto Barroncas e Intérprete: Márcia Siqueira

3° lugar – Tratado de Poeta – Autor: Pedrinho Callado e Intérprete: Any Lima

4° lugar – Amor Graúdo – Autor: Pedrinho Callado e Intérprete: Albinha

5° lugar – Descalça – Autora: Zizza Padilha e Intérprete: Dayse Addário

Melhor Letra – Diário de uma Flor – Autora e Intérprete: Ivânia Catarina

Melhor Intérprete – Ivânia Catarina – Música: Diário de uma Flor

Melhor Arranjo – Acalanto – Autor e Intérprete: Alfredo Reis

Revelação – Márcia Siqueira – Música: Brasil em Três Atos

Melhor Torcida – Anistia – Autor: Júnior Galvão

Melhor Canção c/ Temática Amazônica – Negro – Autores: Sidney Resende e Jabarana

Concorrente mais Jovem – Rubens Menezes – Música: Comboio

MÚSICAS VENCEDORAS NO XV FECANI, EM 1999.

1° lugar – Faróis – Autor: João Cândido (Candinho) e Intérprete: Lili Andrade

2° lugar – Um vago Assovio no Ar – Autores: Eudes Fraga e Paulo César Pinheiro e Intérprete: Salomão Rossi

3° lugar – Plural – Autor e Intérprete: Eliakim Rufino

4° lugar – Depende de Nós – Autor e Intérprete: Antônio Belo Marinho

5° lugar – Bacante – Autores: Eudes Fraga e Anibal Beça e Intérprete: Eudes Fraga

Melhor Letra – Faróis – Autor: João Cândido (Candinho) e Intérprete: Lili Andrade

Melhor Arranjo – Plural – Autor e Intérprete: Eliakim Rufino

Revelação – Antônio Belo Marinho – Música: Depende de Nós

Melhor Torcida – Índio Sonhador – Autores: Bruno Cruz e Luís Carlos e Intérpretes: Marcos Lima e Luis Carlos

Melhor Canção c/ Temática Amazônica – Índio Sonhador – Autores: Bruno Cruz e Luís Carlos e Intérpretes: Marcos Lima e Luis Carlos

Concorrente mais Jovem – Bruno Cruz – Música: Índio Sonhador

Revelações – Jonas Alves – Música: Tesouro da Terra e Intérprete: Paulo Cesar

Melhor Torcida – Sina de um Cidadão – Autor: Roberval Pacheco Gusmão e Intérprete: Roberval Nonato

MÚSICAS VENCEDORAS NO XVI FECANI, EM 2000.

1º lugar – Grata Visão – Autora e Intérprete: Ivânia Catarina

2° lugar – Amazônia Sonha Brasil – Autores: Sidney Rezende e Marcus Mendra e Intérprete: Márcia Siqueira

3° lugar – O Cordel – Autor e Intérprete: Alfredo Reis

4° lugar – Águas – Autor e Intérprete: Mário Jackson e Iran Maquine

5° lugar – O tempo Agora – Autores: Adalberto Holanda Cardoso e Eliberto Barroncas e Intérprete: Cristina Oliveira

Melhor Letra – Oração de Peleja – Autor: Gonzaga Blantez e Intérprete: Antônio Pereira

Melhor Intérprete – Ivânia Catarina – Música: Grata Visão

Melhor Arranjo – O Cordel – Autor e Intérprete: Alfredo Reis

Revelações – Luiz Carlos e Antônio Barreto – Música: Asa da Canção e Intérprete: Luís Carlos

Melhor Torcida – Estação do Amor – Autores: Bruno Cruz e Luís Carlos e Intérprete: Bruno Cruz

Melhor Canção c/ Temática Amazônica: Doce Esperança – Autores: Sérgio Nobre e Almir Maia – Intérpretes: Sérgio Souto e Cleonice Araújo

Concorrente mais Jovem – Bruno Cruz – Música: Estação do Amor

MÚSICAS VENCEDORAS NO XVII FECANI, EM 2001.

1° lugar – Dança – Autores: Sidney Rezende e Marcelo Cotarelly e Intérprete: Márcia Siqueira

2° lugar – Amor de Reis – Autores: Eudes Fraga e Fausto Nilo e Intérprete: Salomão Rossy

3° lugar – Rumba Cabocla – Autor: Carlos Henry e Intérprete: Serginho Queiroz

4° lugar – Divina Comédia Cabocla – Autora: Alcione Rocco e Intérprete: Kleber Cruz

5° lugar – Nuvens são Nuvens – Autor e Intérprete: Floriano Saraiva

Melhor Letra – Dança – Autores: Sidney Rezende e Marcelo Cotarelly e Intérprete: Márcia Siqueira

Melhor Intérprete: Márcia Siqueira – Música: Dança – Autores: Sidney Rezende e Marcelo Cotarelly

Melhor Arranjo: Dança – Autores: Sidney Rezende e Marcelo Cotarelly e Intérprete: Márcia Siqueira

Revelação: Antônio Belo Marinho – Música: Meu Lugar

Melhor Torcida: Soltando a Voz – Autores: Bruno Cruz e Luis Carlos e Intérprete: William D’Paula

MÚSICAS VENCEDORAS NO XVIII FECANI, EM 2002.

1° lugar – Língua Brasileira – Autores: Ademir Pedrosa e Zé Miguel e Intérprete: Augusto Hijo

2° lugar – Rima de Ponteio – Autor: Gonzaga Blantez e Intérprete: Gonzaga Blantez

3° lugar – Viola de Fogo – Autores: Alcides Werk e Gonzaga Blantez e Intérprete: Salomão Rossi

4° lugar – Guaraná com Açaí – Autores: Eliakim Rufino e Sérgio Barros e Intérprete: Sérgio Barros

5° lugar – Tesouro da Terra – Autor: Jonas Alves e Intérprete: Paulo Cesar

Melhor Letra – Língua Brasileira – Autores: Ademir Pedrosa e Zé Miguel e Intérprete> Augusto Hijo

Melhor Intérprete – Augusto Hijo – Música: Língua Brasileira – Autores: Ademir Pedrosa e Zé Miguel

Melhor Arranjo – Língua Brasileira – Autores: Ademir Pedrosa e Zé Miguel e Intérprete: Augusto Hijo

Revelação – Jonas Alves – Música: Tesouro da Terra e Intérprete: Paulo Cesar

Melhor Torcida – Sina de um Cidadão – Autor: Roberval Pacheco Gusmão – Intérprete: Roberval Nonato

MÚSICAS VENCEDORAS NO XIX FECANI, EM 2003.

1º lugar – Ciranda do Sonho – Autores: Torrinho e Anibal Beça e Intérprete: Simone Ávila

2° lugar – Cantiga – Autores: Paulo Soares Marinho e Renato e Intérprete: Juliana Luiza Varjão

3° lugar – Festa da Raça – Autores: Edinaldo Reis e Gonzaga Blantez e Intérprete: Gonzaga Blantez

4° lugar – Lendária Canção Marejada – Autor: Edilson Crispim e Intérprete: Cinara Nery

5° lugar – Uniplural – Autor: Andréa Pinheiro e Intérprete: Andréa Pinheiro

Melhor Letra – Ciranda do Sonho – Autores: Torrinho e Anibl Beça e Intérprete: Simone Ávila

Melhor Intérprete – Márcia Siqueira – Música: Amazonas Paixão Por Você – Autor: Celdo Braga

Melhor Arranjo – Cantiga – Autores: Paulo Soares Marinho e Renato e Intérprete: Juliana Luiza Varjão

Revelações – Cantiga – Autores: Paulo Soares Marinho e Renato e Intérprete: Juliana Luiza Varjão

Melhor Torcida – Quando a Alma Canta – Autores: Candinho e Inês e Intérprete: Antônio Pereira

MÚSICAS VENCEDORAS NO XX FECANI, EM 2004.

1° lugar – Correnteza – Autores: Paulo Marinho e Renato Bagre e Intérprete: Márcia Siqueira

2° lugar – Arma Branca – Autor: Jorge Andrade e Intérprete: Andréia Pinheiro

3° lugar – Jeito de Ver – Autor: Carlos Gomes e Intérprete: Ivânia Catarina e Carlos Gomes

4° lugar – Animus – Autores: Clodoaldo Hermes e Luiz Pardal e Intérprete: Daniel Araújo

5° lugar – Amor de Outono – Autor: Eliane da Silva Mesquita e Intérprete: Eliane Mesquita

Melhor Letra – Correnteza – Autores: Paulo Marinho e Renato Bagre e Intérprete: Márcia Siqueira

Melhor Intérprete – Ivânia Catarina – Música: Jeito de Ver – Autor: Carlos Gomes

Melhor Arranjo – Correnteza – Autores: Paulo Marinho e Renato Bagre e Intérprete: Márcia Siqueira

Revelação – Nilda Abrahim – Música: Amor Perfeito – Autor: Bruno Cruz de Lima

Melhor Torcida – Amor Perfeito – Autor: Bruno Cruz de Lima – Intérprete: Nilda Abrahim

MÚSICAS VENCEDORAS NO XXI FECANI, EM 2005.

1º lugar – Canção das cores – Paulo Marinho e Renato Bagre – Intérprete – SUN.

2° lugar – Farol – Carlos Gomes – Intérprete – Márcia Siqueira.

3º lugar – Além do tempo – Luiz Moraes e Clodoaldo Ferreira – Intérprete: Patrícia Rabelo

4º lugar – Viola encantada – Nicolar jr. – Intérprete: Nicolar jr.

5º lugar – Relicário – Felipe Cordeiro – Intérprete: Cinara Nery

Melhor Arranjo – Canção das Cores – Paulo Marinho e Renato Bagre

Melhor Letra – Farol – Carlos Gomes

Melhor Intérprete – San – Música: Canção das Cores

Melhor Temática – Amazônica: O Reino das Árvores – Helen Veras.

Melhor Torcida – Canto a dor da Amazônia – Laudicéia de Souza

MÚSICAS VENCEDORAS DO XXII FECANI, EM 2006.

1° lugar – Oriente Amazônico – Autor e Intérprete: Zeberto Correa

2° lugar – De Ébano e Marfim – Autor: José Porto e Leandro Dias – Intérprete: Leandro Dias

3° lugar – Andarilho das Estrelas – Autor: José Willace – Intérprete: Juliana Lameira

4° lugar – Sinal da Palavra – Autor e Intérprete: Marcelo Sirotheau

5° lugar – João de Tal – Autor e Intérprete: Paulo Ernesto Braga Moura

Melhor Arranjo – Oriente Amazônico – Autor: Zeberto Correa

Melhor Letra – De Ébano e Marfim – Autor: José Porto e Leandro Dias

Melhor Intérprete – Marcelo Sirotheau – Música: Sinal da Palavra

Melhor Torcida: Amazônia dos Meus Sonhos – Autor: Marcos Henrique Lima

Melhor Temática Amazônica: Orquestra Para uma Seresta Amazônica – Autor: Ziza Padilha.

MÚSICAS VENCEDORAS DO XXIII FECANI, EM 2007.

1° lugar – De Adecede a Bilboquê – Autor: Ivânia Catarina – Intérprete: Ivânia Catarina

2° lugar – Cantador – Autores: Paulo Marinho e Alexandre Santana – Intérprete: Edilson Santana.

3° lugar – Rima Rasurada – Autor e Intérprete: Patrícia Rabelo

4° lugar – Fala Sério – Autor e Intérprete: Peteleco da Viola

5° lugar – Enquanto Isso – Autor e Intérprete: Luiz Pereira de Moraes Filho

Melhor Arranjo – Cantador – Autores: Paulo Marinho e Alexandre Santana – Intérprete: Edilson Santana

Melhor Letra – Cantador – Autores: Paulo Marinho e Alexandre Santana – Intérprete: Edilson Santana

Melhor Intérprete: Ivânia Catarina – Música: De Abecede a Bilboquê

Melhor Torcida: Cantador – Autores – Paulo Marinho e Alexandre Santana – Intérprete: Edilson Santana

Melhor Temática Amazônica: Canto para os Deuses – Autores – Maria de Abreu e Robson Silva

MÚSICAS VENCEDORAS DO XXIV FECANI, EM 2008.

1° lugar – Contra Luz – Autores: Ivânia Catarina e Carlos Gomes – Intérprete: Ivânia Catarina

2° lugar – Miguel dos Santos Prazeres – Autor: Reginaldo Reis de Souza – Intérprete: Valdo Cavalcante

3° lugar – Último Ato – Autor: Camila Cristina Ribeiro Alves – Intérprete: Floriano Santos

4° lugar – Meio a meio – Autores: Eduardo Santana e Carlos – Intérprete: Andréa Pinheiros

Melhor Arranjo – Miguel dos Santos Prazeres – Autor: Reginaldo Reis de Souza – Intérprete: Valdo Cavalcante

Melhor Letra – Contra Luz – Autores: Ivânia Catarina e Carlos Gomes – Intérprete: Ivânia Catarina

Melhor Intérprete – Julieta Camara – Música: Livro – Autores: Lucevilson de Souza e Bege Muniz

Melhor Torcida – Cantoria – Autor: Madson Matos – Intérprete: Madson Matos

Melhor Temática Amazônica – Amazônia de Papel – Autor: Eva Adriana Coutinho – Fabrício dos Anjos.

MÚSICAS VENCEDORAS DO XXV FECANI, EM 2009

1°Lugar: Imensurável – Autor: Roberto Ázis – Intérprete: Ninah Jô

2°Lugar: Navegança – Autor: Ruth Celeste Iglesias – Intérprete: Nana Reis

3°Lugar: Canto da Cidade – Autor: Marcelo Sirotheau – Intérprete: Marcelo Sirotheau e Marcio farias

Melhor Arranjo: Sonho – Autor: Clodoaldo H. Ferreira – Intérprete: Valdo Cavalcante

Melhor Letra: Imensurável – Autor: Roberto Ázis – Intérprete: Ninah Jô

Melhor Intérprete: Ninah Jô – Música: Imensurável – Autor: Roberto Ázis



MÚSICAS VENCEDORAS DO FESTIVAL DOS FESTIVAIS

1° lugar – Dança Autor: Sidney Rezende Intérprete: Marcia Siqueira

2° lugar – Oriente Amazônico (O Paraíso de Milton) Autor: Zé Beto Correa Intérprete: Zé Beto Correa

3° lugar – Faróis Autor: Candinho Intérprete: Lili Andrade.

Melhor Arranjo: Ciranda do Sonho Autores: Zeca Torres e Anibal Beça Intérprete: Simone Ávila

Melhor Letra: Ciranda do Sonho – Autores: Zeca Torres e Anibal Beça Intérprete: Simone Ávila

Melhor Intérprete: Marcia Siqueira Música: Dança Autores: Sidney Afonso Rezende de Melo

Melhor Música por voto popular: Línguea Brasileira Autores: Ademir Pedrosa Araújo e José Miguel de Souza Intérprete: Augusto Hijo.

Melhor Torcida: Ciranda dos Sonho – Autor: Zeca Torres e Aníbal Beça – Intérprete: Simone Ávila

