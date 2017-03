Confira a lista dos selecionados para Bolsa Idiomas

Cinco mil e noventa estudantes foram classificados para ingressar no Programa Bolsa Idiomas (PBI) este ano. O resultado da primeira chamada do edital 2017 foi divulgado na tarde desta terça-feira (7), em solenidade realizada na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi). Veja AQUI.

Os alunos contemplados devem entregar a documentação exigida nos dias 13 e 14 deste mês para garantir a vaga. A lista dos selecionados já está disponível para consulta no portal da Espi e nas redes sociais da Prefeitura de Manaus. Os candidatos também podem conferir sua situação individual pelo Portal do Candidato.

Este ano mais de 11 mil estudantes se inscreveram para concorrer a uma das 15 mil vagas ofertadas pelo programa. Para o presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM) e prefeito em exercício, o vereador Wilker Barreto, o PBI completa um ciclo importante de formação para a cidade de Manaus.

“Vejo hoje, com o Bolsa Idiomas, a consolidação de um projeto que, ao final no segundo mandato do prefeito Arthur Virgílio será um programa de estado, não mais de governo. Você tem um tripé: Bolsa Universidade, Idiomas e Pós-Graduação. Preparando o jovem para o mercado competitivo, melhorando a capacidade intelectual da nossa cidade”, destacou Wilker.

Documentação

De acordo com o edital, todos os estudantes contemplados devem comparecer à sede da unidade, na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras para entregar toda a documentação exigida, nos dias 13 e 14 deste mês, segunda e terça-feira da próxima semana, respectivamente.

O diretor-geral da Espi em exercício, Eraldo Boechat, que na ocasião representou a diretora-geral da Escola, Fabiana Lucena Oliveira, reitera a importância do candidato manter os dados atualizados. “É importante que o candidato entregue não apenas a documentação, mas que mantenha os dados íntegros. Ele pode vir a ser contatado tanto pela escola em que vai estudar quanto pela Espi”, diz.

Com informações da assessoria