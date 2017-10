Confira a lista dos 42 candidatos aprovados nas audições presenciais do Arte Music

Após audições presenciais que aconteceram na noite desta quinta-feira (12), no shopping Parque 10 Mall, o jurados selecionaram o nome de 40 candidatos que irão participar do Realilty Show Arte Music, que estreia no dia 21 deste mês.

Após a audição ao vivo, foram selecionados mais 2 candidatos, após uma repescagem. São eles: Elias Moreira e Mardem Judson, que passaram a compor a lista de integrantes do reality.

Leia também: TV EM TEMPO: confira a lista dos aprovados no reality Arte Music

A última fase da seleção reuniu cerca de 80 pré-selecionados que postaram o vídeo nas redes sociais com as hashtags descritas no regulamento e tiveram seus nomes divulgados na lista divulgada no Portal EM TEMPO. Os candidatos foram ouvidos pelos jurados em uma apresentação única e foram escolhidos para as eliminatórias.

O programa

O Arte Music será realizado aos sábados, das 11h30 até as 12h30, a partir do dia 21 deste mês, na TV EM TEMPO. Serão seis candidatos se apresentando por edição do programa. A cada sábado será escolhido um concorrente que estará automaticamente na semifinal. Da penúltima fase, sairão os três finalistas para a disputa da premiação, que ocorrerá no dia 16 de dezembro. O concurso terá premiação de R$ 17 mil.

Confira a lista:

1. Altair Diniz;

2. Breno Marx;

3. Bruno Rodriguez;

4. Carinna Rodrigues (Carirodrigues);

5. Diego AltoBele (Dalto Bele);

6. Dan Stump (Danthestump);

7. Débora Rodrigues (Deebsrodrigues);

8. Evellyn Cristina;

9. Fábio Rodrigo Aguiar;

10. Flavia Procopio;

11. Felipe Monteiro;

12. Fernanda Rocha Carvalho (fernandaohlavrac);

13. Fernanda Sena;

14. Fidel Graça;

15. Gustav Cervinka (Gustavcervinka);

16. Jadde Monteiro;

17. Jackson Silva;

18. Jessfurtuoso;

19. Jéssica Stephens;

20. Krishna Pennutt;

21. Lia Lima;

22. Lorryne Yong;

23. Luciana Gorgonha;

24. Luciano Brasil;

25. Marcos De Paula;

26. Mara Lima;

27. Maria Clara Bm;

28. Mirella Lippi;

29. Nara Stella;

30. Nelly Miranda (Cantoranellymiranda);

31. Patrick Johnson (Mister Patrick Johnson);

32. Quezia Neves (Quezia Jj);

33. Raphael Frota;

34. Rebecca Grana;

35. Rodrigo Black;

36. Rodrigo Leoncini;

37. Thay Mavignier;

38. Thiago Frazão;

39. Vitória Costa;

40. Yasmim Rodrigues;

Após a audição ao vivo, foram selecionados 40 candidatos. Para completar o número estipulado para início do reality, foi necessário realizar uma repescagem. Nesta, foram selecionados mais dois candidatos:

41. Elias Moreira

42. Mardem Judson (_mardemjudson)

EM TEMPO

Leia mais

Jornal e programa AGORA promovem concurso cultural ‘Semanas Premiadas’

Em Tempo entrega prêmios a vencedores do concurso ‘Manaus, a Bela da Foto’

Semsa convoca 31 aprovados no concurso de 2005