Confira a agenda dos candidatos neste sábado

Veja as atividades programadas pelos candidatos à prefeitura de Manaus para este sábado (1º):

Arthur Neto (PSDB)

• O candidato não terá agenda externa

Henrique Oliveira (SDD)

• 9h – Carreata pelas zonas Norte e Leste de Manaus. Concentração no Posto BR da avenida das Torres. Saída às 10h em direção a: rotatória do Coroado, Alameda Cosme Ferreira, Grande Circular, avenida Itaúba, Max Teixeira, Noel Nutels.

Hissa Abrahão (PDT)

• 13h – Caminhada pelas principais ruas dos bairros São José, Tancredo Neves e Jorge Teixeira (início na avenida Autaz Mirim)

José Ricardo (PT)

• 8h30 – Grande caminhada com panfletagem no Centro da cidade

• 9h30 – Carreata com toda a coligação ‘Compromisso com o Povo’, tendo como concentração a Praça do Congresso, também no Centro

Luiz Castro (REDE)

• 9h – Caminhada no Centro da cidade

• 14h – Reunião com a militância

• 16h – Bandeiraço na bola do Eldorado

• 19h – Reunião com delegados e fiscais de campanha

Marcelo Ramos (PR)

• 8h às 10h – Bandeiraço em vários pontos da cidade

• 14h às 18h – Reunião com coordenação de campanha

Silas Câmara (PRB)

• Candidato terá reuniões internas durante o dia

Professor Queiroz (PSOL)

• Manhã – Candidato visitará as zonas Norte e Leste em busca de apoio à candidatura dos vereadores do partido

• Tarde – Candidato visitará as zonas Norte e Leste em busca de apoio à candidatura dos vereadores do partido

Serafim Corrêa (PSB)

• 9h – Panfletagem de encerramento do primeiro turno no Centro (ponto de encontro: avenida Sete de Setembro c/ Eduardo Ribeiro)