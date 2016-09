Confira a agenda dos candidatos nesta terça-feira

Veja as atividades programadas pelos candidatos à prefeitura de Manaus para esta terça-feira (20):

Arthur Neto (PSDB)

• 12h – Entrevista para a TV Amazonas e G1

• 20 – Reunião sobre o tema ‘Cultura’, na Estação 45

• 21h30 – Gravação de programas eleitorais

Henrique Oliveira (SDD)

• 7h30 – Panfletagem e Bandeiraço na Rua Camapuã – em frente à União Cascavel – Cidade Nova

• 9h – Panfletagem e Bandeiraço nos bairros Fazendinha, Alfredo Nascimento, Cidade de Deus, Morro da Catita, Braga Mendes e Bairro Novo, zona Norte

• 16h – Panfletagem e Bandeiraço nos bairros João Paulo II, Santa Inês, Nova Floresta, Novo Reino, Nova Conquista e Grande Vitoria, zona Leste

Hissa Abrahão (PDT)

• 7h – Entrevista ao programa Manhã no Ar

• 8h – Compromisso com a base

• 15h – Entrevista à rádio Interatividade

• 18h – Debate da Arquidiocese de Manaus/Cáritas

• 20h – Reunião com lideranças no bairro Alvorada

• 21h – Reunião com lideranças no bairro Monte da Oliveiras

José Ricardo (PT)

• 8h – Panfletagem e bandeiraço em frente à Arena da Amazônia (Avenida Constantino Nery);

• 12h30 – Panfletagem com minicomício no T1 (Avenida Constantino Nery);

• 13h – Panfletagem no Distrito Industrial;

• 15h – Caminhada com panfletagem e bandeiraço (Avenidas Eduardo Ribeiro, Sete de Setembro e Joaquim Nabuco);

• 18h – Debate CNBB/OAB (Auditório Faculdade Dom Bosco/Centro).

Luiz Castro (REDE)

Marcelo Ramos (PR)

• 7h – Café da manhã com os membros da Cooperativa Ponta Negra;

• 9h – Gravação de programa eleitoral

• 17h – Caminhada (Marcelo Ramos) – Nossa Senhora das Graças – ponto de concentração na Avenida Libertador, em frente ao campo do Parque Amazonense e 22° DIP

• 20h – Reunião – Rua Papoula em frente à Praça de Alimentação do Jorge Teixeira.

Silas Câmara (PRB)

• 9h – Reunião com lideranças comunitárias

• 15h – Reunião com lideranças comunitárias

• 16h – Reunião com lideranças comunitárias

• 18h30 – Debate na Faculdade Salesiana Dom Bosco, no Centro

• 20h – Reunião com lideranças comunitárias

Professor Queiroz (PSOL)

• 9h30 – Candidato dará entrevista para Rede Amazônica

• 12h – Candidato concederá entrevista ao Portal Amazonas Atual

• 13h30 – Candidato concederá entrevista ao Blog do Marcel

• 16h – Panfletagem no Centro, próximo ao Dom Bosco

• 18h30 – Debate na Faculdade Salesiana Dom Bosco, no Centro

Serafim Corrêa (PSB)

• 9h às 12h – Sessão Plenária

• 14h – Gravação Propaganda Eleitoral

• 16h – Reunião Coordenação de Campanha

• 18h30 – Debate do Povo (Arquidiocese/OAB)