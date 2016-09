Confira a agenda dos candidatos nesta sexta-feira

Veja as atividades programadas pelos candidatos à prefeitura de Manaus para esta sexta-feira (30):

• Arthur Neto (PSDB)

• 16h – Visita ao arcebispo de Manaus

• 20h – Reunião com familiares de crianças portadoras com síndrome de down

Henrique Oliveira (SDD)

• 7h – Panfletagem na Feira do Mutirão, Zona Leste

• 8h30 – Panfletagem na bola do Produtor, Zona Leste

• 9h30 Panfletagem e caminhada no Bairro Novo

• 10h30 Panfletagem e caminhada no bairro Gustavo Nascimento

• 16h Panfletagem e caminhada na rua Barreirinha, bairro da União

• 17h Panfletagem na Ponte Rio Negro

Hissa Abrahão (PDT)

• 9h – Compromisso com a base

• 15h – Reunião interna

José Ricardo (PT)

• 8h – Carreata, panfletagem e bandeiraço no conjunto Viver Melhor II (bairro Santa Etelvina)

• 15h30 – Reunião com sindicato dos médicos

• 16h – ‘Bandeiraço da virada’ na avenida Darcy Vargas (bairro Chapada)

• 17h – Caminhada na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (bairro Cidade Nova)

Luiz Castro (REDE)

• 9h – Reunião com coordenação de campanha

• 11h – Gravação de vídeos

• 15h30- Reunião com apoiadores de campanha

• 18h- Assinatura de carta-compromisso com moradores do conjunto Jardim Versalles.

Marcelo Ramos (PR)

• Candidato não terá agenda externa

Silas Câmara (PRB)

• Candidato terá apenas reunião interna

Professor Queiroz (PSOL)

• 9h – Candidato reunirá com os apoiadores de campanha na sede do partido

• 16h – Candidato fará panfletagem e caminhada de encerramento de campanha na rua, com concentração na praça do Congresso

• 18h – Candidato estará interagindo com os eleitores pelas redes sociais

Serafim Corrêa (PSB)

• 09h – Reunião com coordenação da campanha

• 16h – Caminhada na Zona Sul

• 19h30 – Reunião na Zona Leste