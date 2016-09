Confira a agenda dos candidatos nesta segunda-feira

Veja as atividades programadas pelos candidatos à prefeitura de Manaus para esta segunda-feira (19):

Arthur Neto (PSDB)

• 8h às 17h- despacha como prefeito de Manaus;

• 17h30- Arthur Neto realiza caminhada no bairro Lírio do Vale;

• 19h- reunião na Estação 45;

• 21h- gravação de programas.

Henrique Oliveira (SDD)

• 8h30 – Caminhada na rua Nacional, bairro Alfredo Nascimento, Zona Leste;

• 10h30 – Caminhada na rua Vasco da Gama, bairro Riacho Doce 3, Zona Norte;

• 16h – Caminhada na rua Paulo Lopes – antiga rua Amazonas – bairro Coroado 2, Zona Leste;

• 17h – Caminhada na Avenida Buriti, bairro Ouro Verde, Zona Leste.

Hissa Abrahão (PDT)

• 8h – Compromisso com a base;

• 12h – Entrevista ao programa Amazonas TV;

• 15h – Entrevista ao Blog do Marcell Mota;

• 18h – Reunião com lideranças no bairro Terra Nova;

• 19h – Reunião com lideranças no bairro Morro da Liberdade;

• 21h – Reunião com lideranças na comunidade Parque São Pedro.

José Ricardo (PT)

• 8h – Panfletagem com ‘bandeiraço’ na avenida Leonardo Malcher (Centro);

• 9h – Reunião com integrantes de grupos de HIV/Aids, no conjunto Viver Melhor, Zona Norte;

• 10h30 – Apresentação das propostas da Rede Maniva de Agroecologia aos candidatos a prefeito, no Campos do Ifam, no Distrito Industrial, Zona Leste;

• 16h – Reunião com moradores do Parque Açaí, no Novo Aleixo, Zona Norte;

• 17h30 – Panfletagem com ‘bandeiraço’ no Manôa, Zona Norte;

• 20h – Reunião com comunitários do bairro de São Geraldo, Zona Centro-Sul.

Luiz Castro (REDE)

• 9:30h – Debate Ifam – Zons Leste;

• 12h – Entrevista ao Blog Amazonas Atual;

• 16h – Abertura do Seminário Internacional de Ciências do Meio Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, na Ufam;

• 17h – Caminhada no bairro Terra Nova.

Marcelo Ramos (PR)

• 15h – Reunião com empresários do ramo da Tecnologia, na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14;

• 17h – Caminhada avenida Rio Negro, bairro Mauazinho;

• 17h – Caminhada do vice Josué Neto e o Wilson Reis, na avenida Pirarucu, bairro Jorge Teixeira 3;

• 20h30 – Reunião com pastores e ministros evangélicos da Zona Leste na Arena do PR.

Silas Câmara (PRB)

• 8h – Gravação de Programa Eleitoral;

• 14h – Entrevista;

• 17h – Caminhada;

• 19h – Reunião com lideranças comunitárias.

Professor Queiroz (PSOL)

• 9h – Gravação de Programa Eleitoral em Estúdio;

• 14h – Gravação de Programa Eleitoral Externo;

• 19h – Reunião com a coordenação de campanha.

Serafim Corrêa (PSB)

• 6h – Entrevista no programa Manhã no Ar;

• 12h30 às 14h00 – Apresentação do Plano de Governo na CDL;

• 16h – Caminhada na Zona Centro-Oeste;

• 19h30 – Reunião na Zona Centro-Oeste.