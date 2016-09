Confira a agenda dos candidatos nesta quinta-feira

Veja as atividades programadas pelos candidatos à prefeitura de Manaus para esta quinta-feira (29):

Arthur Neto (PSDB)

• 18h30 – Reunião na Estação 45, na Zona Leste

• 21h30 – Debate na TV Amazonas

Henrique Oliveira (SDD)

• 7h – Panfletagem no semáforo do cruzamento da Djalma Batista com João Valério

• 9h – Panfletagem na bola do Manoa

• 16h – Panfletagem na avenida Constantino Nery com Pedro Teixeira

• 18h – Panfletagem no semáforo da entrada do Parque São Pedro

• 22h30 – Candidato participa do debate da Rede Amazônica

Hissa Abrahão (PDT)

• 9h- Reunião interna

• 21h30 – Debate TV Amazonas

José Ricardo (PT)

• 8h – Panfletagem com ‘bandeiraço’ na avenida André Araújo (Aleixo)

• 12h30 – Panfletagem com ‘bandeiraço’ e minicomício no Terminal 1 (Constantino Nery)

• 22h – Debate com os prefeituráveis na TV Amazonas (Aleixo)

Luiz Castro (REDE)

• 08h – Reunião com apoiadores de campanha

• 10h – Gravação de vídeos redes sociais

• 15h – Reunião com coordenação de campanha

Marcelo Ramos (PR)

• 8h às 12h – Reunião com coordenadores da campanha para o debate

• 15h – Reunião (Josué Neto e Wilson Lima) com os garis na Arena PR

• 22h30 – Debate na TV Amazonas

Silas Câmara (PRB)

• 10h – Reunião com lideranças

• 12h – Reunião com lideranças

• 14h – Reunião com lideranças

• 19h – Reunião com lideranças

• 21h – Debate

Professor Queiroz (PSOL)

• Manhã – Candidato estará interagindo com os eleitores pelas redes sociais

• 15h – O candidato participará de caravana da democracia na Zona Leste, no bairro Cidade de Deus (concentração no Jardim Botânico)

Serafim Corrêa (PSB)

• 08h – Entrevista para Rede Calderaro de Comunicação

• 09h – Reunião Produtora