Confira a agenda dos candidatos nesta quarta-feira

Veja as atividades programadas pelos candidatos à prefeitura de Manaus para esta quarta-feira (21):

Arthur Neto (PSDB)

• 8h às 17h – Arthur Neto despacha como chefe do Executivo Municipal

• 17h30 – Arthur faz caminhada no bairro Rio Piorini

• 19h30 – Reunião na Estação 45, na Zona Leste

• 21h – Reunião no bairro Zumbi, na Zona Leste

Henrique Oliveira (SDD)

• 7h – Visualização, Panfletagem e Adesivagem na Rua Paraíba com André Araújo, em frente ao Henock Reis

• 9h – Visualização e Panfletagem na Rua Marquês da Silveira – próximo ao Colégio da PM – bairro São Francisco. Na sequência o candidato passa nos bairros São Sebastião, Petrópolis, Raiz e Japiimlândia

• 16h – Visualização e Panfletagem na avenida Liberdade, no Santo Agostinho. Na sequência o candidato visita os bairros Compensa II – Rua do Areal e Pantanal -, Compensa I – Rua São Pedro -, São Jorge – Rua da Cachoeira -, e na Marinha – av. Abrhão ao lado da Casa Felipe

Hissa Abrahão (PDT)

• 8h – Compromisso com a base

• 15h – Compromisso com a base

• 20h – Reunião no bairro Nossa Senhora das Graças

• 22h – Gravação do Programa Eleitoral

José Ricardo (PT)

• 5h – Panfletagem no Distrito Industrial, Zona Leste

• 8h – Panfletagem com ‘bandeiraço’, na avenida André Araújo, Aleixo, Centro-Sul

• 12h30 – Minicomício no Terminal 3, na Cidade Nova, Zona Norte

• 16h30 – Caminhada no bairro Zumbi 2, Zona Leste

• 20h – Reunião com comunitários e apoiadores na Cidade Nova 2, Zona Norte

• 21h30 – Reunião com comunitários do bairro São José, Zona Leste

Luiz Castro (REDE)

• 7h30 – Bandeiraço no Boulevard Amazonas

• 09h – Atividade parlamentar

• 15h30 – Gravação de programa de TV

• 16h – Entrevista com alunos de jornalismo da Uninorte

• 19h – Reunião com lideranças comunitárias

Marcelo Ramos (PR)

• 12h – Entrevista para o programa Amazônia TV (TV Amazonas)

• 17h – Caminhada (Marcelo Ramos) – ponto de concentração na Rua 26 de Agosto, em frente à Assembleia de Deus, Riacho Doce 1

• 17h – Caminhada (Josué Neto e Wilson Lima) – Rua Canumã, Petropólis

• 20h – Reunião com Marcelo Ramos e Josué Neto – Rua 4 com Rua 13, ao lado do Campo do Bahia, São José IV

Silas Câmara (PRB)

• 8h – Gravação de Programa Eleitoral

• 10h – Reunião com lideranças comunitárias

• 14h30 – Entrevista

• 17h – Caminhada

• 19h – Reunião com lideranças comunitárias

Professor Queiroz (PSOL)

• 8h – Caravana da democracia passará pelos bairros da União, Parque Santa Etelvina e Novo Israel (concentração no posto de gasolina próximo à barreira)

• 15h – Caravana da democracia passará pelos bairros Jorge Teixeira, João Paulo e Cidade de Deus (concentração na bola do produtor)

• 19h – Panfletagem na Avenida Djalma Batista

Serafim Corrêa (PSB)

• 9h às 12h – Sessão plenária na Aleam

• 14h – Reunião com a coordenação de campanha

• 16h – Gravação de programa eleitoral

• 19h30 – Reunião na Zona Oeste