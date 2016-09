Confira a agenda dos candidatos nesta quarta-feira

Veja as atividades programadas pelos candidatos à prefeitura de Manaus para esta quarta-feira (28):

Arthur Neto (PSDB)

• 17h30 – Arthur e Rotta fazem caminhada no bairro Amazonino Mendes

• 19h30 – Reunião na Estação 45, na Zona Leste

• 21h – Encerramento da campanha do candidato a vereador, Alessandro Cohen

• 21h30 – Reunião no Clube Municipal

Henrique Oliveira (SDD)

• 7h – Bandeiraço e panfletagem na avenida Boulevard Álvaro Maia

• 8h – Panfletagem e caminhada na avenida Leopoldo Perez com Presidente Kenedy, Educandos

• 9h – Panfletagem e caminhada no Santa Luzia

• 9h30 – Panfletagem e caminhada na rua Inácio Guimarães, Educandos

• 16h – Panfletagem e caminhada na rua 1º de Maio, bairro Presidente Vargas

• 17h – Panfletagem e caminhada no Beco do Macedo, São Geraldo

• 18h – Panfletagem e caminhada no viaduto da Constantino Nery.

Hissa Abrahão (PDT)

• 9h – Panfletagem e bandeiraço na avenida Joaquim Nabuco (Uninorte)

• 15h – Compromisso com a base

• 19h – Bandeiraço e panfletagem na avenida Djalma Batista

José Ricardo (PT)

• 8h – Panfletagem com ‘bandeiraço’ no bairro Parque Dez (avenida Carlota Joaquina, Bola do Eldorado)

• 12h30 – Caminhada e minicomício no Terminal 2 (bairro Cachoeirinha)

• 16h30 – Caminhada com panfletagem no bairro Santo Agostinho (avenida Liberdade)

• 17H30 – Caminhada com panfletagem no bairro Compensa

• 20h – Reunião com comunitários no bairro Jorge Teixeira

• 20h30 – Reunião com comunitários no bairro Campos Sales

Luiz Castro (REDE)

• 08h – Reunião com apoiadores de campanha

• 09h – Atividade Parlamentar

• 14h – Reunião com apoiadores de campanha

• 15h – Reunião com lideranças comunitárias

• 17h – Caminhada no Beco Airão

• 19h – Reunião no bairro Novo Israel

Marcelo Ramos (PR)

• 7h30 – Visita (Marcelo Ramos) ao Mercado Adolpho Lisboa, Feira da Manaus Moderna, Feira da Banana e Panair

• 17h – Caminhada (Marcelo Ramos), na rua Polivalente, em frente à praça da Escola Polivalente, bairro Japiim

• 17h – Caminhada (Josué Neto), na avenida Sumaré, em frente à UBS, bairro Val Paraíso

• 20h – Reunião (Marcelo Ramos), na quadra da Escola de Samba Reino Unido, bairro Morro da Liberdade

Silas Câmara (PRB)

• 7h – Entrevista

• 10h – Reunião com lideranças comunitárias

• 12h30 – Reunião com lideranças empresariais

• 17h – Caminhada

• 20h – Reunião com lideranças comunitárias

Professor Queiroz (PSOL)

• Manhã – Durante toda manhã, o candidato estará interagindo com os eleitores pelas redes sociais

• 16h – panfletagem e caminhada no Centro da cidade

• Noite – Reunião com correligionários do partido

Serafim Corrêa (PSB)

• 15h – Reunião com coordenação da campanha

• 19h30 – Reunião com o vereador Marcelo Serafim, no Vieiralves

• 20h30 – Reunião com comunitários da Zona Sul