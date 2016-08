Confira a agenda dos candidatos deste domingo

Veja o dia-a-dia dos candidatos à prefeitura de Manaus deste domingo (28):

Arthur Neto (PSDB)

• 9h às 17h – Arthur e Rotta gravam programas do Horário Eleitoral

Henrique Oliveira (SDD)

• 14h – Gravação de programas do Horário Eleitoral

Hissa Abrahão (PDT)

• 9h – Caminhada no bairro São Raimundo

• 15h – Reunião com lideranças no bairro Praça 14

• 18h – Reunião com lideranças no bairro Redenção

José Ricardo (PT)

• 7h – Caminhada na Feira da Panair e Minicomício (bairro Educandos)

• 8h – Diálogo com agricultores, juntamente com o candidato a vereador, Ronald Seixas

(Tarumã Mirim)

• 12h – Feijoada beneficente em prol da saúde do Valtair Cruz

• 15h – Bandeiraço com panfletagem (Estrada dos Franceses)

• 18h – Procissão e Missa de Santa Mônica

• 19h30 – Reunião com moradores da Vila do Mamão, com o candidato a vereador, Guedes (Bairro São Francisco)

• 20h – Reunião com moradores do Grande Vitória, juntamente com a candidata a vereadora, Cristiane Sales

• 21h – Arraial do Seminário São José (Chapada)

Luiz Castro (REDE)

• 8h – Visita a comunidades da zona rural de Manaus

• 15h – Gravação de propaganda para rádio

• 17h – Reunião com a coordenação de campnha

Marcelo Ramos (PR)

• 8h o vice Josué Neto e o jornalista Wilson Lima visitam a feira da Lobo D’almada.

• 8h – Marcelo faz caminhada na avenida José Henrique com a avenida Preciso, nas proximidades do Shopping Via Norte, no bairro Montes das Oliveiras.

Professor Queiroz (PSOL)

• 8h – Caminhada e panfletagem na Zona Leste, com concentração na Feira do São José 2

Serafim Corrêa (PSB)

• 09h – Caminhada na Zona Oeste

Silas Câmara (PRB)

• 09h – Café da Manhã com lideranças na Cidade Nova

• 20h – Reunião Comunitária no Flores