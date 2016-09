Confira a agenda dos candidatos deste domingo

Veja o dia-a-dia dos candidatos à prefeitura de Manaus deste sábado (17):

Arthur Neto (PSDB)

• 9h30 – Arthur Neto se reúne com moradores do Jardim Petrópolis, Zona Sul;

• 14h às 17h – gravação de programas do Horário Eleitoral Gratuito.

Henrique Oliveira (SDD)

• Pela manhã irá gravar o programa eleitoral.

Hissa Abrahão (PDT)

• 9h – Reunião com lideranças no bairro Nova Floresta;

• 14h – reunião com lideranças no bairro Cidade Nova;

• 18 – Reunião com lideranças no bairro Morro da Liberdade.

José Ricardo (PT)

• 7h30 – Caminhada no núcleo 9 do bairro Cidade Nova;

• 10h – Carreata na Zona Norte, a concentração será na Bola do Eldorado e encerramento com minicomício no terminal de ônibus na avenida Amazonino Mendes, no bairro Santa Etelvina;

• 16h – Reunião com moradores da comunidade Coliseu II no ramal do Brasileirinho).

Luiz Castro (REDE)

• 16h – Rodada de conversa com a população para falar sobre seu plano de governo, na praia da Ponta Negra.

Marcelo Ramos (PR)

• 9h30 – Café da manhã com os ativistas do PSD, na rua Rio Purus, bairro Nossa Senhora das Graças;

• 12h30 – Almoço com os farmacêuticos na Av. Preciosa, Monte das Oliveiras.

Silas Câmara (PRB)

• 8h – Caminhada;

• 11- Reunião com lideranças comunitárias;

• 19h30 – Novamente reunião com lideranças comunitárias.

• Professor Queiroz (PSOL)

• 8h – visita aos comunitários do bairro Japiinlândia, às 8h da manhã;

• 10h – caminhada na feira do Manoa (concentração na praça do Manoa).

• Tarde – o candidato reservou à família.

Serafim Corrêa (PSB)

• 09h – Caminhada na Zona Norte