Confira a agenda dos candidatos deste domingo

Veja o dia-a-dia dos candidatos à prefeitura de Manaus deste domingo (11):

Arthur Neto (PSDB)

• 10h às 14h – Gravação de programas eleitorais

• 18h – Reunião com coordenadores de campanha

Henrique Oliveira (SDD)

• 9h – Gravação de programa da propaganda eleitoral.

• Tarde – Reunião com vereadores do SD.

Hissa Abrahão (PDT)

• 9h – Caminhada no bairro Amazonino Mendes (Mutirão)

• 10h30 – Reunião com lideranças na comunidade do Gavião (Zona Rural)

José Ricardo (PT)

• 8h30 – Minicomício na Feira do Morrinho (Bairro Japiinlândia)

• 9h – Carreata do candidato a prefeito José Ricardo e seu vice Yann, na Zona Sul

• 19h30 – Reunião com comunitários no bairro São José I

Luiz Castro (REDE)

• 9h30 – Reunião com professores

• 12h – Reunião com lideranças

• 17h – Gravação de programa para TV

• 19h – reunião com equipe de marketing

Marcelo Ramos (PR)

• 8h às 17h – Visita às comunidades rurais: Nossa Senhora de Fátima, Livramento, Ebenezer, São Sebastião, Julião, Agrovila do Tarumã Mirim, Cuieiras, Comunidade do Jaraqui, Três Unidos, Santa Luiza, Nova Esperança, Boa Esperança e Nova Canaã

Professor Queiroz (PSOL)

• Agenda será reservada à família do candidato

Serafim Corrêa (PSB)

• 9h – Caminhada Zona Leste

• 12h30 – Almoço com partidários e colaboradores

Silas Câmara (PRB)

• 8h – Caminhada em bairro

• 9h – Reunião com lideranças comunitárias

• 16h – Reunião com lideranças comunitárias

• 18h – Reunião com lideranças comunitárias