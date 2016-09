Confira a agenda dos candidatos desta terça-feira

Veja o dia-a-dia dos candidatos à prefeitura de Manaus desta terça-feira (13):

Arthur Neto (PSDB)

12h30 – Arthur apresenta plano de governo na Fecomércio

17h – Arthur faz caminhada no Crespo (Rua Boa Esperança)

20h -Reunião na Estação 45 (Zona Leste)

Henrique Oliveira (SDD)

7h – Henrique concede entrevista à Rádio A Crítica (FM 93.1)

8h30 – Henrique e Bronze realizam panfletagem e bandeirada na Bola do Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro

10h30 – Alessandro Bronze realizada panfletagem e bandeirada no cruzamento das ruas Recife e Salvador (em frente ao Dodó Veículos), bairro Adrianópolis

10h50 – Henrique Oliveira concede entrevista ao programa Agora da TV Em Tempo

12h – Henrique Oliveira concede entrevista ao Portal Amazonas Atual com transmissão Ao Vivo pelo Facebook

16h – Henrique e Bronze realizam caminhada na rua Paulo Lopes – antiga rua Amazonas, bairro Coroado II, Zona Leste. Início: em frente ao mercadinho Casa da Carne

17h – Henrique e Bronze realizam caminhada na avenida Buriti, bairro Ouro Verde, Zona Leste. Início: em frente ao mercadinho Brito

Hissa Abrahão (PDT)

9h – Compromisso em Brasília (DF);

14h – Sessão plenária na Câmara dos Deputados;

19h – Reunião com lideranças no bairro Nossa Senhora de Fátima (Vice Adjuto Afonso).

José Ricardo (PT)

06h- Geração de Emprego Distrito Industrial/Yamaha

7h – Água 24h Bola do Jorge Teixeira

8h – Ônibus T3 (Cidade Nova)

9h Minha Casa, Minha Vida Municipal Cj. Viver Melhor

10h – Manaus Fundamental Parque São Pedro

11h – Empreendedorismo Alvorada I

12h- Abastecimento Alimentar Feira Manaus Moderna

13h – Mulheres – Apresentação do Plano de Governo Largo São Sebastião à Imprensa

14h – Segurança Cidadã Colônia Oliveira

15h – Saneamento Ambiental Parque Jefferson Peres

16h Juventude, Hip Hop e Cultura Praça Kako Kaminha naAv. Brasil (Próx. Bariri)

17h – Hospital Infantil Municipal Em Frente a Feira da

Compensa II

18h – Prefeitura 2017/2020 Transparência e Orçamento participativo

Luiz Castro (REDE)

7h – Bandeiraço em frente à UFAM

9h – Atividade parlamentar

14h – Participação no Fórum Amazonense de Combate aos Agrotoxos

17h – Caminhada no bairro Mutirão

20h Reunião com coordenação de campanha

Marcelo Ramos (PR)

08h às 15h – Gravação de Programa Eleitoral;

17h – Caminhada no bairro Nossa Senhora de Fátima. (Ponto de Concentração na Rua Bem-te-Vi com a Rua A e D).

17h30 – Entrevista – Programa Acrítica na TV ao vivo;

20h – Reunião na Rua Dr. Valdir Centauro com Rua Pe. Edson, Zumbi 1/Nova Luz.

21h30 – Reunião GRES – Vila da Barra, Compensa.

Professor Queiroz (PSOL)

• 9h – Candidato grava programa eleitoral;

• 14h – Candidato se reunirá com a equipe jurídica de campanha, no comitê central;

• Noite – reunião com a equipe de financeira para avaliar a primeira parcial da prestação de contas eleitoras.

Serafim Corrêa (PSB)

09h às 12h– Sessão Plenária

14h30 – Gravação Programa Eleitoral

17h – Caminhada Zona Norte

19h30 – Reunião Coordenação de Campanha

Silas Câmara (PRB)