Confira a agenda dos candidatos desta segunda-feira

Veja o dia-a-dia dos candidatos à prefeitura de Manaus desta segunda-feira (29):

Arthur Neto (PSDB).

• Pela manhã vai cumprir a agenda de prefeito;

• 17h – Caminhada no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste.

Henrique Oliveira (SDD)

• 8h30 – Caminhada na rua 25 de Dezembro com rua da Papoula, bairro Tancredo Neves, Zona Leste;

• 16h30 – Caminhada na rua Tupiniquim, próximo ao mercadinho Ki Barato, bairro Nova Floresta, também na Zona Leste.

Hissa Abrahão (PDT)

• 7h – Entrevista na Rádio Voz das Comunidades;

• 10h30 – Entrevista no Portal CM7;

• 14h – Compromisso com a base;

• 19h – Compromisso com a base.

José Ricardo (PT)

• 10h – Panfletagem e bandeiraço no Centro;

• 10h – Reunião no Sebrae;

• 15h – Panfletagem e bandeiraço no Centro;

• 17h – Mobilização contra o Golpe no Largo São Sebastião;

• 20h – Reunião com Núcleo Desperta Cidadão no bairro Terra Nova.

Luiz Castro (REDE)

• 9h – Entrevista ao Sindicato dos Fazendários;

• 12h – Entrevista ao jornal Diário do Amazonas;

• 15h – Entrevistas ao jornal do A Crítica;

• 16h – Entrevistas ao jornal Amazonas EM TEMPO;

• 17h – Caminhada no bairro Compensa.

Marcelo Ramos (PR)

• 7h – Panfletagem no Sinal da avenida Constantino Nery com avenida. Pedro Teixeira;

• 10h – Entrevista no programa Magazine da Tv A Crítica;

• 17h – Caminhada no bairro Santa Inês;

• 17h – O vice Josué Neto e Wilson Lima fazem caminhada na Cidade Alta, bairro Jorge Teixeira.

Professor Queiroz (PSOL)

• 8h – Bandeiraço e panfletagem no cruzamento da avenida Brasil com a avenida Oscar Borel no Bairro da Compensa.

Serafim Corrêa (PSB)

• 07h – Entrevista Rádio Amazonas FM – Radar 10;

• 08h até 08h30 – Entrevista Amazon Sat (TV);

• 10h – Entrevista CBN Amazônia (rádio);

• 16h – Gravação Programa Eleitoral Gratuito;

• 19h – Reunião Zona Centro-Oeste;

Silas Câmara (PRB)

• 19h30 – Reunião Comunitária no Terra Nova;

• 21h – Reunião Comunitária no Centro.