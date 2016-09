Confira a agenda dos candidatos desta segunda-feira

Veja o dia-a-dia dos candidatos à prefeitura de Manaus desta segunda-feira (5):

Arthur Neto (PSDB)• 14h às 17h – Arthur e Rotta gravam programas eleitorais• 17h – Arthur participa do desfile militar como chefe do Executivo Municipal• 21h – Arthur grava programa eleitoral

Henrique Oliveira (SDD)

• 9h – Panfletagem na Manaus Moderna, Escadaria dos Remédios e Floriano Peixoto – Centro

• 15h – Gravação do programa eleitoral

Hissa Abrahão (PDT)

• 9h – Compromisso com a base

• 13h – Reunião no bairro Compensa

• 18h – Visita a uma fábrica de componentes no Distrito Industrial

José Ricardo (PT)

• 7h – Entrevista na Rádio Comunitária A Voz das Comunidades, no bairro Amazonino Mendes (Mutirão), Zona Norte

• 8h – Panfletagem na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Cidade Nova, Zona Norte

• 15h – Panfletagem no bairro Amazonino Mendes (Mutirão) e Val Paraíso, Zona Norte

• 19h30 – Reunião com comunitários e apoiadores no bairro Lírio do Vale1, Zona Oeste

Luiz Castro (REDE)

• 08h – Reunião com articuladores de campanha eletrônica

• 10h – Bandeiraço em frente ao Sambódromo

• 14h – Concede entrevista a um canal de TV

Marcelo Ramos (PR)

• 09h30 – Gravação do programa eleitoral

• 11h – Entrevista para TV Band

• 15h – Panfletagem nos arredores do Sambódromo

• 21h30 – Encontro político na residência do Dr. Maia

Professor Queiroz (PSOL)

• 10h30 – Entrevista na TV EM TEMPO/SBT no Programa AGORA

• Tarde – Caminhada e panfletagem no bairro Nossa Senhora da Graças, com concentração próximo ao mercado publico do beco do Macedo

• Noite – reunião com a coordenação da equipe geral de campanha

Serafim Corrêa (PSB)

• 09h – Gravação Programa Eleitoral Gratuito

• 14h – Reunião Coordenação de Campanha

• 19h – Reunião Zona Oeste

Silas Câmara (PRB)

• 09h – Gravação de programa

• 15h – Reunião interna

• 19h30 – Reunião com lideranças comunitárias