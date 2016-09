Confira a agenda dos candidatos desta quinta-feira

Veja o dia-a-dia dos candidatos à prefeitura de Manaus desta quinta-feira (8):

Arthur Neto (PSDB)• 9h – Marcos Rotta faz caminhada no conjunto Cidadão 5• 17h – Arthur e Rotta fazem caminhada no bairro Nossa Senhora de Fátima• 19h – Reunião no comitê central

Henrique Oliveira (SDD)

• 9h30 – Caminhada na Rua Rio Negro, no bairro Mauazinho, Zona Sul; início em frente ao mercadinho Pão de Ouro

• 16h30 – Caminhada na Rua Alfazema, no bairro João Paulo, zona Leste; início em frente ao mercadinho Paraná

Hissa Abrahão (PDT)

• 7h – Entrevista ao programa A Crítica Notícia

• 8h – Compromisso com a base

• 10h30 – Gravação do Programa Eleitoral

• 15h – Compromisso com a base

• 19h – Reunião com lideranças no bairro Monte das Oliveiras

José Ricardo (PT)

• 8h – Panfletagem com ‘bandeiraço’ na avenida Castelo Branco, esquina com rua Ramos Ferreira, na Cachoeirinha, Zona Sul

• 17h – Panfletagem com ‘bandeiraço’ na avenida Brasil, em frente à sede da Prefeitura, na Compensa, Zona Oeste

• 19h – Reunião com a comunidade do bairro de Santo Antônio, Zona Oeste

Luiz Castro (REDE)

• 7h – Grava programa em helicóptero para TV

• 10h – Entrevista ao SBT

• 15h – Reunião na Susam: situação dos concursados

• 18h – Reunião com apoiadores de campanha

Marcelo Ramos (PR)

• 7h – Entrevista Rádio Rio Mar (Marcelo Ramos)

• 7h às 9h – Panfletagem – Marcelo Ramos, Josué Neto e Wilson Lima – Av. Castelo Branco com Av. Silves, Cachoeirinha

• 17h – Caminhada – ponto de concentração na rua São Pedro em frente a paróquia São Pedro, Petrópolis

Professor Queiroz (PSOL)

• 9h – Gravação externa do programa eleitoral

• Tarde – Gravação do programa eleitoral no estúdio

• 18h35 – Entrevista para o programa A Crítica na TV

Serafim Corrêa (PSB)

• 09h – Gravação Programa Eleitoral Gratuito

• 14h – Reunião Coordenação de Campanha

• 16h – Caminhada Zona Oeste

• 19h – Reunião Zona Centro-Sul

Silas Câmara (PRB)

• 8h – Reunião interna

• 14h – Gravação de Horário Eleitoral

• 19h – Reunião com líderes comunitários