Confira a agenda cultural deste fim de semana

Neste primeiro fim de semana de maio, a programação cultural em Manaus vai do funk ao rock and roll. Com destaque para abertura do Festival Amazonas Ópera, que começa neste domingo(7).

Sexta-feira (5)

Mulheres no comando

Para quem curte o som feito pela mulherada, terá um especial Amy Winehouse, Adele, Kid Abelha, Rita Lee e Cássia Eller com Bianca Caggy e Banda vs Banda Black Bird, no Sindicato BBQ Drinks, localizado na Rua Maceió s/n, Vieiralves. O ingresso custa R$ 20.

Nova geração Sertanejo universitário

A nova geração do sertanejo universitário em Manaus vai comandar a primeira edição da Festa “Moose Lounge”, que acontece nesta sexta (5), às 22h.

Kadu Almeida, John Veiga e Marcos Jandryne são presenças confirmadas no evento que pretende ser uma nova opção para quem curte o estilo na cidade. O local escolhido para sediar o evento é o Arena Pub, que fica na entrada do shopping Arena Mall, localizado na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro. Os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP), porém mulheres não pagam até 23h.

Sábado(6)

Funk com Mulher Pepita

Pela primeira vez em Manaus, a funkeira Mulher Pepita se apresenta na capital a partir das 23h. O show será na Estação Cultural Arte & Fato, localizado na Rua 10 de Julho, 443, Centro de Manaus. Os ingressos antecipados estão a venda por R$25, na Colcci do Manauara Shopping. No evento, a entrada custará R$30 após a meia-noite.

Rock and Roll Nacional

A Banda Matanza vem chegando para incendiar o sábado no estacionamento do Shopping Mirage, no Vieiralves, com a turnê “Pior cenário possível”. Quem abre o show é a banda amazonense Tudo pelo Ares, que irá representar o Amazonas no Rock In Rio.

Domingo(7)

Duas décadas de Ópera

Concerto Bradesco I abre a programação trazendo canções populares e trechos de óperas encenadas ao longo da trajetória do Festival neste domingo (7).

Trechos de óperas como “Turandot”, “Carmen”, “Il Guarany” e “Cavalleria Rusticana” aparecem ao lado de “El día que me quieras” (Carlos Gardel), “Granada” (Agustín Lara) e “My way” (Jacques Revaux e Paul Anka) e outras canções do repertório popular no concerto, apresentado pela Amazonas Filarmônica e pelo Coral do Amazonas.

Além de Arancam, espetáculo que tem a participação especial da soprano amazonense Dhijana Nobre. Luiz Fernando Malheiro, diretor artístico do FAO, assina direção artística e regência do evento.

Bruna Chagas

Com informações da assessoria

