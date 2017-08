Condutores e ciclistas ‘duelam’ por mais espaço em Manaus

A bicicleta é um veículo reconhecido pela lei, com direito de circulação pelas ruas e prioridade sobre todos os automotores – Alex Silva

Mesmo sendo fonte de uma série de benefícios para a saúde, a prática do ciclismo está causando insatisfação em quem precisa dividir espaço na via com as bicicletas. Não é de hoje que a disputa entre ciclistas e condutores de veículos motorizados tem sido motivo de debates e questionamentos sobre onde começa e termina o direito de cada um.

Com o incentivo do uso da bicicleta para a realização de trajetos que antes eram feitos apenas com carro, as reclamações começaram a surgir por parte da população. Porém, é preciso saber que as vias públicas são espaços de convívio social, onde todos possuem o direito de circular.

O educador de trânsito do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Francisco Rodrigues, destaca que os veículos maiores são responsáveis pelos menores, portanto, não se trata de preferência, mas de respeito às normas de segurança de trânsito. Em contrapartida, os ciclistas precisam estar cientes da legislação quando se propõem a dividir a via com veículos maiores.

“A bicicleta é um veículo mais frágil. Todos precisam tomar cuidados para não prejudicar a circulação, inclusive de pedestres”, comentou.

Francisco reforça que a distância entre um carro e uma bicicleta deve ser de, no mínimo, 1,5 metro. Quando a via não disponibiliza de uma área necessária para o cumprimento dessa regra, o condutor do veículo motorizado deve aguardar uma oportunidade para realizar a ultrapassagem, não oferecendo risco ao ciclista. O educador destacou que o maior problema em relação a esse assunto ainda é a conscientização sobre o convívio social.

“O trânsito precisa de um condutor e ciclista educados. Ambos devem conhecer as suas obrigações. O ciclista não pode achar que, por estar em um veículo menor, tem preferência em qualquer situação. O mais correto seria que todos seguissem o que diz o Código de Brasileiro de Trânsito (CBT)”.

Por fim, o educador salientou que, em muitos casos, é necessário recuar, seja o condutor ou o ciclista, para evitar problemas futuros, ou até mesmo acidentes com vítimas fatais.

“Quando um veículo pesado estiver passando, o menor, no caso a bicicleta, deve se manter em retaguarda até que se tenha a condição de ser ultrapassado ou fazer uma conversão, para não se envolver em um deslocamento de ar. Essa pressão provoca a instabilidade de movimentação do veículo leve, podendo ocasionar um acidente”, disse.

