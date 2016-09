Condutor fica ferido após perder controle de carro em cair em barranco na AM-010

Um homem identificado por Pedro Barbosa da Silva, 40, ficou ferido no fim da tarde deste domingo (18), após perder o controle do carro que dirigia, uma Montana, de placa JXO- 6761, e cair em um barranco na rodovia AM-010, que fica próximo ao aterro sanitário. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), ele aparentava sinais de embriaguez.

Testemunhas que estavam no local informaram que o homem estava sozinho no veículo e dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle e caiu no barranco. Mesmo após o acidente, o motorista conseguiu sair sozinho do veículo e ficou sentando na calçada.

“Ele parecia embriagado e estava com dificuldades para falar. Mesmo com alguns ferimentos ele parecia que estava bem. Não sei como não morreu”, disse uma testemunha que preferiu não se identificar.

Pedro foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o levou para o hospital e pronto socorro João Lúcio, na Zona Leste.

O Corpo de Bombeiros esteve no local e ajudou na remoção do veículo. Por conta do acidente, o trânsito no local chegou a ficar complicado. Muitos motoristas pararam o carro na estrada para olhar o acidente.

Por equipe EM TEMPO