Condutor é flagrado pela PRF com extrema embriaguez em rodovia do Amazonas

A Polícia Rodoviária Federal flagrou nesta segunda-feira (17), o motorista dirigindo sob efeito de álcool no km 1009 da BR 174, no município de Presidente Figueiredo/AM, localizado a aproximadamente 100 km de Manaus.

Ao realizar o teste do etilômetro, contatou-se o incrível resultado de 1,35 miligramas de álcool por litro de ar expelido, o que, além de configurar crime de trânsito, caracteriza a maior marca registrada pela PRF este ano em nosso Estado.

Diante da situação, os agentes da PRF encaminharam o infrator à Delegacia de Polícia Civil em razão de ter cometido o delito previsto no art. 306 do CTB – Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

A infração prevista no art. 165 do CTB (gravíssima – 07 pontos) tem como penalidade o pagamento de multa no valor de R$ 2,934,70, além do recolhimento da CNH e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.

No ano de 2017, já são 277 casos de embriaguez ao volante registrados pela PRF nas rodovias federais do Estado do Amazonas, dos quais 49 foram considerados crimes de trânsito.

EM TEMPO, com informações da assessoria