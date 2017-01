Condução escolar terá desconto de até 10% em Manaus

Para atrair mais clientes às vésperas do início do ano letivo, as empresas que prestam o serviço de condução escolar investem em descontos na aquisição de pacotes que chegam a 25%. Outra opção é não reajustar o valor da mensalidade.

Há empresas que, além de manter o preço ofertado no mesmo valor do ano passado para clientes antigos, oferecem o desconto de 10% no valor da mensalidade para novos utilizadores do transporte escolar. Uma ferramenta é disponibilizada dentro do site da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) para os interessados que almejam uma condução escolar que se enquadre no perfil desejado.

De acordo o presidente do Sindicato das Empresas, Microempresas e Transportadores Autônomos de Transporte Escolar do Amazonas (Sindetesc), Silvânio Carvalho, existem 242 empresas que estão na ativa e prestam o serviço. Desse total, 163 fazem um acompanhamento junto à entidade sindicalista e novas empresas estão em processo de recadastramento, junto ao SMTU. O dirigente explicou que, devido à crise econômica, a mensalidade deverá permanecer sem reajuste.

Carvalho disse que os pais poderão encontrar o valor da mensalidade a partir de R$ 180. O preço pode variar dependendo do serviço ofertado, tais como a distância a ser percorrida. Segundo o presidente da Sindetesc, a condução que acontece dentro dos bairros é a que tem os valores mais em conta. “Por isso a importância de os pais ficarem atentos ao serviço de condução escolar mais adequado e que caiba no seu bolso”, justificou Silvânio.

Mais de um usuário

Para quem tem mais de um filho utilizando o transporte escolar, o presidente do Sindestec informou que as empresas ofertam pacotes de preços menores que podem chegar a 25% de desconto na mensalidade. O presidente do sindicato explicou, ainda, que essas estratégias ajudam tanto os pais quanto os prestadores de serviços, que passarão a ter um faturamento ainda maior.

Outro mecanismo de desconto, segundo o presidente do sindicato de transporte escolar, é para pais que se juntarem, tanto para comprar pacotes do serviço quanto para os que se organizarem para definir um ponto estratégico para a condução apanhar os filhos. “Assim, deslocaríamos carros específicos para esses pontos estratégicos”, afirmou.

Para o dono da empresa de condução escolar JM Transporte, José Mário Falcão, a procura pelo serviço está bastante tímida, e para atrair novos clientes deverá oferecer a vantagem de desconto de 10% para os pagamentos até a data final do vencimento do carnê.

Estrutura ainda prejudica

O presidente do Sindetesc explicou que falta estrutura nas escolas para embarque e desembarque dos alunos, mesmo existindo um instrumento que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação do espaço por meio da lei municipal nº 1.342, de 23 de junho de 2009, que estabelece “a criação de vagas de estacionamento exclusivo para veículos de transporte escolar em frente às creches e escolas de ensino fundamental e médio e dá outras providências”.

Ainda de acordo com a lei, as vagas deveriam ser distribuídas da seguinte forma: “Uma vaga para escolas com até 500 alunos e duas vagas para escolas com mais de 500 alunos”.

“Vários pais param os carros na frente da escola e nós ficamos à mercê, parando em lugar inapropriado e sofrendo multas”, enfatizou o presidente do Sindestec.

Henderson Martins

EM TEMPO