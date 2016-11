Condenado a 15 anos de prisão homem que matou ‘amigo’ por causa de R$ 10

Israel Lima da Silva, 34, foi condenado nessa quinta-feira (10) há 15 anos de prisão em regime fechado pela 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, pelo crime de homicídio qualificado contra Erlon Agnis Soares, ocorrido em junho de 2014, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste da capital.

O motivo do crime, conforme os autos, foi a quantia de R$ 10 que a vítima não teria repassado pela venda de um aparelho celular.

O julgamento foi presidido pelo titular da 2ª Vara do Tribunal do Júri, juiz Anésio Rocha Pinheiro. Atuou na defesa do réu a defensora pública Jheise de Fátima Lima da Gama. O Ministério Público foi representado pelo promotor Igor Starling. Israel estava preso preventivamente desde o assassinato de Erlon.

Segundo consta no inquérito policial, Israel e Erlon bebiam em um bar no bairro Tancredo Neves, Zona Leste da cidade, quando acabou o dinheiro para comprar bebidas e Israel deu o celular para a vítima vender.

Erlon teria vendido o celular pela quantia de R$ 20, mas só repassou R$ 10 ao amigo, que, enfurecido, foi em sua residência, apanhou uma faca e desferiu cinco golpes na vítima, que morreu no local.

Conforme o Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), o processo fez parte dos escolhidos para serem julgados durante o Mês Nacional do Júri, que está sendo realizado neste mês de novembro, em todo o Judiciário do País.

Com informações da assessoria