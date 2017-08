Concurso TST 2017: edital é publicado com 52 vagas e salários de até R$ 10.461,90

Foi publicado nesta quinta-feira, 10 de agosto, o aguardado edital de abertura do concurso público do Tribunal Superior do Trabalho (concurso TST 2017). A Fundação Carlos Chagas (FCC) é a banca responsável pelo certame que tem 52 vagas para funções de Técnico e Analista Judiciário.

Cargos:

O novo concurso tem vagas nas funções de Técnico Judiciário para as áreas Administrativa (22), Segurança Judiciária (2) e na área de Programação (17). Na área administrativa a exigência é apenas de nível médio completo; já para concorrer na área de Segurança será exigido ainda carteira nacional de habilitação em categoria “D” ou “E”; e para Programação é necessário ter curso técnico na área do cargo.

Já para candidatos de nível superior, há vagas para Analista Judiciário nas áreas Judiciária (3), Administrativa (3), Contabilidade (1), Análise de Sistemas (1), Tecnologia da Informação (1) e Taquigrafia (2).

O salário inicial dos Analistas é fixado em R$ 10.461,90 e para Técnicos será de R$ 6.376,41 por jornada de trabalho de 40 horas semanais, mais auxílio alimentação de R$ 884,00.

Até 2019, os servidores do judiciário terão reajustes escalonados que somarão 41%, conforme projeto já sancionado pelo Presidente Michel Temer.

Inscrição e prova:



As inscrições no concurso poderão ser realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico da FCC – www.concursosfcc.com.br no período das 10h do dia 17 de agosto às 14h do dia 22 de setembro de 2017. (Importante lembrar que a inscrição estará publicado na página nesta data).

A taxa de inscrição custará R$ 80,00 para Técnicos e será de R$ 120,00 para Analistas Judiciários.

O concurso constará de provas objetivas para todos os cargos, envolvendo 70 questões de conhecimentos básicos e específicos, além de prova discursiva, redação e estudo de caso, conforme a área, prova prática de taquigrafia para Analista Judiciário na especialidade de Taquigrafia e prova de ‘capacidade física para Técnico Judiciário na especialidade de Segurança Judiciária.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas apenas na cidade de Brasília/DF no dia 19 de novembro de 2017, em locais informados no dia 06 de novembro por meio de edital de convocação publicado no site da FCC. Já os gabaritos sairão no dia 21 de novembro e o resultado é previsto para 20 de fevereiro de 2018.

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período, a critério do Tribunal Superior do Trabalho.

EM TEMPO

