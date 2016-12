Concurso Susam: Veja lista com candidatos convocados

A Secretaria de Estado da Saúde convocou mais 2.647 concursados de nível superior, médio e fundamental. A lista completa foi publicada no Diário Oficial do Estado, nesta quarta-feira (7).

Os concursados chamados nessa lista são do concurso público de 2014 e irão substituir os servidores temporários e terceirizados da Susam.

Os profissionais chamados, vão ser nomeados nos cargos a partir do dia 26 de dezembro para ocuparem vagas em unidades de saúde da capital e do interior do estado.

Do total de candidatos convocados, 373 são enfermeiros, 13 farmacêuticos, 38 bioquímicos, 9 fisioterapeutas, 10 fonoaudiólogos, 30 clínicos gerais, 17 médicos especialistas, 2 nutricionistas, 12 psicólogos, 5 terapeutas ocupacionais, além de 637 técnicos em enfermagem apenas para atuarem na capital.

VEJA LISTA COMPLETA ABAIXO: