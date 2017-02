Concurso Rainha do Carnachoeira 2017 vai agitar o sábado de Carnaval em Figueiredo

O tradicional concurso que elege a Rainha do ‘Carnachoeira’ deve movimentar a noite do próximo sábado, dia 25, em Presidente Figueiredo. O concurso será realizado às 21h, na Praça da Vitória, no Centro da cidade. Além de receberem prêmios em dinheiro, os três primeiros lugares ganharão um ano de acesso gratuito à academia e terão participação garantida no concurso de Rainha da Festa do Cupuaçú, principal evento do município.

Ao todo, nove candidatas disputam o título deste ano e representam os blocos que compõem o Grupo Especial do Carnaval da cidade. Elas farão a sua primeira apresentação na noite de sábado e serão avaliadas por uma bancada formada por três jurados. Samba no pé, melhor fantasia e simpatia estarão entre os principais itens de avaliação, com pontuação que vai de 7 a 10 pontos.

Segundo a Secretária de Cultura e Eventos (Semcult), notas abaixo de 10 terão de ser justificadas pelos jurados. Após a somatória de pontos, se for constatado empate, será usado como critério de desempate a maior nota no item samba no pé. Se o empate persistir, vencerá a candidata com maior pontuação nos itens fantasia e simpatia.

“Além de se apresentarem no sábado, as candidatas também irão participar do desfile dos blocos, que acontece no domingo, dia 26. Essa apresentação somará pontos tanto para as candidatas, quanto para os blocos. O resultado será divulgado na segunda-feira, dia 27, no palco do Urubuí”, explicou o secretário de Cultura, Walter Yallas.

A campeã receberá como prêmio R$ 3 mil, como também coroa e faixa de Rainha do Carnachoeira 2017. A segunda colocada irá receber R$ 1,5 mil e ainda a faixa de 1ª Princesa do Carnaval. Já o terceiro lugar receberá R$ 1 mil e o título de 2ª Princesa do Carnaval.

Carisma

A atual campeã do Rainha do Carnachoeira, Cândida Patrícia, 29, afirma que um dos melhores momentos de sua vida foi ganhar o concurso em 2016. Ela revela que carisma e autoestima foram fundamentais em sua trajetória.

“Temos de esbanjar simpatia no palco e, acima de tudo, ter confiança em si mesma. Essa é a minha recomendação às candidatas deste ano. Vai bater o nervosismo, a insegurança, mas elas precisam ser firmes e acreditar no sonho. Aproveitei bastante o meu reinado. Tenho mantido os cuidados com a beleza para, quem sabe, concorrer no próximo Carnaval”, afirmou.

Confira a lista das concorrentes deste ano:

Adriana Souza, 18, bloco ‘Tô Gostando Dela’.

Aline Oliveira, 20, bloco ‘Não Sabe Brincar, Sai’

Fabriciane Fernandes, 31, bloco ‘Galo da Serra’

Hellen Ketlen, 16, bloco ‘A Grande Família’

Ju Trintade, 26, ‘Bloco das Piranhas’

Luciana Laurindo, 21,’ bloco Azulão’

Lucicleide da Silva, 17, ‘bloco Unidos da Baixada’

Neuza Silva, 21, ‘bloco do Vira Lata’

Tayná Silva, 21, ‘bloco Balbina Positiva’.

Com informações da assessoria