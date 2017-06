Concurso público em Belém vai abrir vagas na Codem com salário de até R$ 3.781

Companhia de Desenvolvimento e Administração Urbana de Belém (Codem)

A Prefeitura de Belém está com edital aberto para concurso público que vai preencher 17 vagas na Companhia de Desenvolvimento e Administração Urbana de Belém (Codem). Os cargos são para os níveis médio, médio-técnico e superior e a remuneração varia de R$ 1620,00 a R$ 3.781,75. As inscrições abrem no próximo dia 17 de maio e podem ser feitas até o dia 6 de julho pelo site da organizadora do concurso.

As vagas são para assistente administrativo, técnico em informática, técnico em agrimensura, técnico em edificações, economista, advogado, arquiteto, assistente social, engenheiro cartográfico, engenheiro civil, administrador, analista de sistema, biblioteconomista, contador e psicólogo.

Provas

A carga horária, para todos os cargos, é de 40 horas semanais. Será aplicada uma prova objetiva composta de 50 questões distribuídas por área de conhecimento e para o nível superior haverá, também, prova discursiva e avaliação de títulos.

Inscrições

O candidato deverá preencher o formulário de solicitação de inscrição, imprimir o boleto bancário gerado e efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 50,00 para os níveis médio e médio-técnico e R$ 80,00 para o nível superior.

O salário para os cargos de nível médio é de R$ 1.620,00 para o nível médio-técnico é de 2.701,25 e para nível superior, R$ 3.781,75.

Concurso da Codem:

Inscrições: de 17 de maio a 6 de julho

Salários: de R$ R$ 1.620,00 a R$ 3.781,75

Taxa de inscrição: R$ 50 (níveis médio e médio-técnico); R$ 80 (nível superior)

Prova objetiva: 03/09, data provável

Locais de prova: Belém.

Com informações da assessoria